Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’a sert tepki: Ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının Kurtuluş Savaşı dönemine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık, Yunan yetkililerin söz konusu açıklamalarını “mesnetsiz” olarak nitelendirerek reddetti.

Bakanlığın 14 Eylül 2026 tarihli ve 179 sayılı açıklamasında, Yunanistan’ın Anadolu’daki faaliyetleri ve Lozan Barış Antlaşması kapsamında kabul ettiği sorumluluklara dikkat çekildi.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI HATIRLATILDI

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz.

Bu vesileyle, Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz.”

Bakanlık böylece, Yunanistan’ın söz konusu döneme ilişkin resmi söylemine karşı Türkiye’nin tarihsel ve hukuki argümanlarını bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Açıklamada özellikle Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesine atıf yapılarak, Yunanistan’ın Anadolu’daki eylemleri nedeniyle sorumluluk kabul ettiği vurgulandı.