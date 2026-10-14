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Halk TV Dünya Çin'de kara para ağı suçlaması: ABD'den ülkenin en büyük ikinci bankasına rekor ceza

Çin'de kara para ağı suçlaması: ABD'den ülkenin en büyük ikinci bankasına rekor ceza

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya kara para aklamayla mücadele ve yaptırım düzenlemelerine uyulmadığı gerekçesiyle 1,21 milyar dolardan fazla para cezası uyguladı. Bu OCC tarihinin en büyük cezası oldu.

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Çin'de kara para ağı suçlaması: ABD'den ülkenin en büyük ikinci bankasına rekor ceza

ABD Hazine Bakanlığı, yayımladığı basın açıklamasında Bank of America'ya 1,2 milyar dolardan fazla para cezası uygulandığını duyurdu. Açıklamada, bu yaptırımın bakanlık tarihindeki en yüksek üçüncü mali ceza olduğu belirtildi. Bank of America'ya yönelik cezanın, kara para aklamayla mücadele ve yaptırım düzenlemelerine uyulmaması gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

OCC TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK CEZA

Bank of America'ya kesilen ceza, Para Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük yaptırım olma özelliğini taşıyor. OCC'nin değerlendirmesinde bankanın uyum programındaki eksiklikler nedeniyle işlem yaptığı belirtildi. Bu ceza, OCC tarihinde bir bankaya kesilen en yüksek mali yaptırım olarak kayıtlara geçti.

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CEZANIN GEREKÇESİ

Cezanın gerekçesi olarak, bankanın öncelikli ulusal güvenlik risklerini azaltma ve raporlama konularında başarısız olduğu iddia edildi. Özellikle Çin'deki kara para aklama şebekeleri ve ABD'nin güneybatı sınırındaki yasadışı finans faaliyetlerine yönelik ihlaller, yaptırımın temelini oluşturdu. Bankanın şüpheli işlemleri zamanında bildirmediği belirtildi.

AA

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Ceza Banka ABD
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