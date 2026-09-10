Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunması için yürütülen girişimlerin sonuçsuz kaldığı ve diplomatik bağların bugün itibarıyla sona erdirildiği bildirildi.

Kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmezken, Cezayir yönetiminin kullandığı “ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükenmesi” ifadesi, iki ülke arasında uzun süredir devam eden gerilimin kritik bir noktaya ulaştığını ortaya koydu. Karar, Cezayir'in resmi haber ajansı APS üzerinden duyuruldu.

KRİZİN İLK SOMUT ADIMI ŞUBAT AYINDA GELDİ

Cezayir ile BAE arasındaki ilişkilerdeki bozulma yeni değil. Gerilimin önemli dönüm noktalarından biri Şubat 2026'da yaşandı. Cezayir, iki ülke arasında 13 Mayıs 2013'te Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasını feshetmek için resmi süreci başlattı.

Söz konusu anlaşma, iki ülkenin havacılık makamlarına karşılıklı olarak havayolları belirleme ve düzenli uçuşlar gerçekleştirme konusunda geniş haklar tanıyordu. Cezayir, anlaşmanın feshi için BAE'ye diplomatik kanallar üzerinden bildirim yapılacağını ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün de süreç hakkında bilgilendirileceğini açıklamıştı.

BAE Sivil Havacılık Genel Otoritesi ise o dönemde anlaşmanın yasal bildirim süresi boyunca yürürlükte kalacağını ve uçuşların bu süreçte normal şekilde devam edeceğini duyurmuştu.

CEZAYİR'DEN AYLARDIR SERT MESAJLAR

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daha önce yaptığı açıklamalar da iki ülke arasındaki krizin boyutuna ilişkin önemli ipuçları vermişti.

Tebbun, Ekim 2025'te Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin genel olarak iyi olduğunu belirtirken, bir ülkeyle ilişkilerin farklı olduğunu söylemişti. Doğrudan isim vermeyen Tebbun'un sözlerinin BAE'ye yönelik olduğu değerlendirilmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı, söz konusu ülkeyi Cezayir'in içişlerine müdahale etmek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı. Cezayir ile Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Katar arasındaki ilişkileri ise “kardeşçe” olarak nitelendirmişti.

Cezayir medyasında da son aylarda BAE'ye yönelik suçlamaların arttığı ve Abu Dabi'nin bölgesel anlaşmazlıkları körüklemeye çalıştığı yönünde yayınlar yapıldığı Reuters tarafından aktarılmıştı. Ancak Cezayir'in bugün açıkladığı diplomatik kopuşun doğrudan hangi olay nedeniyle gerçekleştiği resmi olarak açıklanmadı.

BAE'DEN HENÜZ RESMİ YANIT YOK

Cezayir'in ilişkileri kesme kararının ardından gözler Abu Dabi'ye çevrildi. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Böylece iki ülke arasındaki gerilim, yalnızca diplomatik anlaşmazlık düzeyinden çıkarak resmi ilişkilerin kopmasına kadar ulaştı. Şubat ayında hava hizmetleri anlaşmasının hedef alınmasıyla başlayan süreç, yaklaşık yedi ay içerisinde diplomatik bağların tamamen kesilmesiyle sonuçlandı.

Kararın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bölgesel dengelerin ciddi biçimde sarsıldığı bir dönemde gelmesi de dikkat çekti. BAE aynı dönemde İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle alternatif enerji ve ticaret güzergâhları geliştirmeye çalışırken, Körfez'deki jeopolitik gerilimler de artmış durumda.