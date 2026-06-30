Çekya'da NATO çatlağı büyüyor! Ankara Zirvesi'ne iktidar savaşı damga vurdu

Çekya’da Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi hükümet ile devlet başkanlığı arasında büyüyen yetki tartışması, Anayasa Mahkemesi’nin devreye girmesiyle geçici olarak yeni bir dengeye oturdu. Mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararı sonrası hükümet, Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in 7–8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye katılımına onay verdi.

Ancak bu onayın hemen ardından Bakanlar Kurulu’ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Açıklamaya göre, Çekya heyetinin başında Cumhurbaşkanı değil, Başbakan Andrej Babiš bulunacak ve zirvenin ana oturumlarında ülkeyi o temsil edecek.

İKİ LİDER ARASINDAKİ ÇEKİŞME

Bu karar, NATO gündeminin yoğun olduğu bir dönemde Prag-Washington hattında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. NATO içinde savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna’ya yönelik desteğin sürdürülmesi gibi kritik başlıklar masadayken, Çekya’nın temsil biçimi ülke içinde siyasi krize dönüştü.

Cumhurbaşkanı Petr Pavel, geçmişte NATO Askeri Komitesi Başkanlığı da yapmış deneyimli bir isim olarak savunma bütçesinin yükseltilmesi gerektiğini savunuyor ve Ukrayna’ya desteğin stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. Buna karşılık Başbakan Andrej Babiš liderliğindeki hükümet, savunma harcamalarının artırılmasına sıcak bakmıyor ve Ukrayna’ya yönelik ek askeri finansmanı reddediyor.

KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Babiš, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı’nın zirvenin ana oturumlarında yer almamasının daha doğru olacağını savunarak, ülkenin savunma bütçesi hedeflerini neden karşılayamadığını diğer liderlere bizzat anlatmak istediğini söyledi. Başbakan ayrıca Pavel’in ilerleyen yıllardaki NATO zirvelerine katılımına kapıyı tamamen kapatmadı.

TEMSİL GELENEĞİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Çekya’da anayasal teamüllere göre dış politika hükümet tarafından yürütülse de NATO zirvelerinde genellikle heyete devlet başkanı liderlik ediyor. Ancak bu kez ortaya çıkan tablo, Prag’ın NATO içindeki temsil geleneğini fiilen ikiye bölmüş durumda: Bir yanda zirveye katılmasına izin verilen Cumhurbaşkanı Pavel, diğer yanda ana oturumlarda ülkeyi temsil edecek Başbakan Babiš.

Ankara’daki zirveye günler kala yaşanan bu gelişme, sadece Çekya iç siyasetinde değil, NATO’nun kritik karar süreçlerinde de yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş görünüyor.