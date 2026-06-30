NATO üyesi ülkeden savaş çıkışı: Rusya'yla çatışabiliriz

Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Pawel Szota, ülkesinin karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerine ilişkin Polonya basınına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Szota, Rusya'nın bölgedeki tutumunun giderek daha saldırgan bir karakter kazandığını ifade ederek, olası bir silahlı çatışma ihtimalinin artık uzak bir senaryo olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'DA SONUÇ ALAMAMASI YENİ BASKILAR OLUŞTURUYOR"

Rusya'nın Ukrayna savaşında kısa sürede sonuç alma hedefini gerçekleştirememesinin Kremlin üzerinde yeni baskılar oluşturduğunu belirten Szota, bu durumun Moskova yönetimini daha sert ve öngörülemez adımlar atmaya yöneltebileceğini söyledi.

DOĞRUDAN ASKERİ MÜDAHALE RİSKİ

Szota, günümüzde yalnızca siber saldırılar ve insansız hava araçlarıyla yürütülen hibrit tehditlerin değil, doğrudan askeri müdahale riskinin de güvenlik planlamalarında dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Polonya istihbaratının değerlendirmelerine göre, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı uzun yıllar sürdürebilecek ekonomik ve askeri kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Szota, Kremlin yönetiminin iç siyasi dengeler nedeniyle geri adım atmasının zor göründüğünü ifade etti.

"NATO'NUN TEST EDİLMESİ DEVAM EDECEK"

Baltık ülkelerine yönelik olası provokasyonların da gündemde olduğunu belirten Szota, Rusya'nın NATO'nun tepkilerini sürekli test ettiğini ve ittifakın sınırlarını zorlayacak yeni yöntemler geliştirdiğini savundu. Belarus'taki askeri gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyleyen Polonyalı yetkili, Rusya'nın bu ülke üzerindeki etkisinin arttığını ve özellikle nükleer kapasiteye sahip sistemlere yönelik altyapı hazırlıklarının dikkatle izlendiğini sözlerine ekledi.

Varşova yönetiminin güvenlik tehditlerine karşı pasif bir tutum sergilemeyeceğini belirten Szota, ülkesinin olası risk senaryolarına karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

(AA)