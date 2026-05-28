Büyük İskender'in ailesinin mezarı olduğu düşünülüyor: 81 dönüme 500 metre çapında yapıldı

Selanik'in yaklaşık 96 kilometre kuzeydoğusundaki antik Amfipolis kentinde bulunan Kasta Tümülüsü, Yunanistan'ın bilinen en büyük antik mezarı. Yaklaşık 81 dönüm bir alanı kaplayan höyüğü çevreleyen 497 metre uzunluğundaki dış duvar, restorasyon çalışmalarıyla tamamen açığa çıkarıldı.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kasta Mezarı'nı "benzersiz ve muhteşem bir Makedon anıtı" olarak nitelendirdi. Mendoni, yapının geometrisinin restore edilmesi ve çevre duvarının tamamen gün yüzüne çıkarılmasıyla mezarın tarihsel öneminin daha da netleştiğini vurguladı.

İÇ MEKAN İLK KEZ BU NETLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlığın paylaştığı yeni fotoğraflarda mermer kaplı geçitler, mimari detaylar ve girişi koruyan sfenks heykelleri net biçimde görülüyor. Yapının orijinal geometrisi yeniden oluşturulurken iç mekandaki eski metal destekler kaldırıldı.

Restorasyon çalışmalarının sonraki aşamalarında iki kanatlı anıtsal mermer Makedon kapısının yerine takılması ve sfenks heykellerinin hasarlı bölümlerinin onarılması planlanıyor.

KASTA KİMİN MEZARI?

M.Ö. 4. yüzyıla, yani Makedonya Krallığı dönemine tarihlenen mezarın kime ait olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. Ancak boyutları ve görkemi, burada yatan kişinin son derece seçkin biri olduğuna işaret ediyor.

Amfipolis, Pers İmparatorluğu'nu yıkan Büyük İskender'in generalleri ve yakın çevresiyle doğrudan ilişkili bir merkez konumundaydı. Araştırmacılar mezarın İskender'in annesi Olimpiyas, eşi Roksana veya yakın çevresinden üst düzey bir isim için inşa edilmiş olabileceğini düşünüyor.

AMFİPOLİS'İN TRAJİK GEÇMİŞİ

Bu tahminleri güçlendiren bir tarihsel ayrıntı daha var. Büyük İskender'in ölümünden sonra eşi Roksana ve oğlu IV. Aleksandros, iktidar mücadelesi sırasında Cassander tarafından Amfipolis'te tutsak edilmiş ve ardından öldürülmüştü.

Bu trajik olay, mezarın İskender'in çekirdek ailesine ait olabileceği yönündeki tartışmaları yıllardır canlı tutuyor.