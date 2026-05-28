Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Büyük İskender'in ailesinin mezarı olduğu düşünülüyor: 81 dönüme 500 metre çapında yapıldı

Büyük İskender'in ailesinin mezarı olduğu düşünülüyor: 81 dönüme 500 metre çapında yapıldı

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Amfipolis'teki Kasta Tümülüsü'nün restore edilmiş iç mekan görsellerini paylaştı. M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen anıt mezar, Büyük İskender'in annesine, eşine ya da generallerinden birine ait olabileceği düşünülüyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Büyük İskender'in ailesinin mezarı olduğu düşünülüyor: 81 dönüme 500 metre çapında yapıldı

Selanik'in yaklaşık 96 kilometre kuzeydoğusundaki antik Amfipolis kentinde bulunan Kasta Tümülüsü, Yunanistan'ın bilinen en büyük antik mezarı. Yaklaşık 81 dönüm bir alanı kaplayan höyüğü çevreleyen 497 metre uzunluğundaki dış duvar, restorasyon çalışmalarıyla tamamen açığa çıkarıldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

kasta tümülüsü

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kasta Mezarı'nı "benzersiz ve muhteşem bir Makedon anıtı" olarak nitelendirdi. Mendoni, yapının geometrisinin restore edilmesi ve çevre duvarının tamamen gün yüzüne çıkarılmasıyla mezarın tarihsel öneminin daha da netleştiğini vurguladı.

İÇ MEKAN İLK KEZ BU NETLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlığın paylaştığı yeni fotoğraflarda mermer kaplı geçitler, mimari detaylar ve girişi koruyan sfenks heykelleri net biçimde görülüyor. Yapının orijinal geometrisi yeniden oluşturulurken iç mekandaki eski metal destekler kaldırıldı.

kasta tümülüsü

Restorasyon çalışmalarının sonraki aşamalarında iki kanatlı anıtsal mermer Makedon kapısının yerine takılması ve sfenks heykellerinin hasarlı bölümlerinin onarılması planlanıyor.

KASTA KİMİN MEZARI?

M.Ö. 4. yüzyıla, yani Makedonya Krallığı dönemine tarihlenen mezarın kime ait olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. Ancak boyutları ve görkemi, burada yatan kişinin son derece seçkin biri olduğuna işaret ediyor.

kasta tümülüsü

Amfipolis, Pers İmparatorluğu'nu yıkan Büyük İskender'in generalleri ve yakın çevresiyle doğrudan ilişkili bir merkez konumundaydı. Araştırmacılar mezarın İskender'in annesi Olimpiyas, eşi Roksana veya yakın çevresinden üst düzey bir isim için inşa edilmiş olabileceğini düşünüyor.

AMFİPOLİS'İN TRAJİK GEÇMİŞİ

Bu tahminleri güçlendiren bir tarihsel ayrıntı daha var. Büyük İskender'in ölümünden sonra eşi Roksana ve oğlu IV. Aleksandros, iktidar mücadelesi sırasında Cassander tarafından Amfipolis'te tutsak edilmiş ve ardından öldürülmüştü.

Büyük İskender'in ailesinin mezarı olduğu düşünülüyor: 81 dönüme 500 metre çapında yapıldı - Resim : 5

Bu trajik olay, mezarın İskender'in çekirdek ailesine ait olabileceği yönündeki tartışmaları yıllardır canlı tutuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yunanistan Tarih Arkeoloji Tarihi Eser
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro