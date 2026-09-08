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Halk TV Dünya Bosna kasabı Mladiç’in cenaze törenine Dışişleri'nden tepki: Kahramanlaştırılması kabul edilemez

Bosna kasabı Mladiç’in cenaze törenine Dışişleri'nden tepki: Kahramanlaştırılması kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa soykırımından sorumlu tutulan Ratko Mladiç’in cenaze töreninin “kahramanlaştırma” amacıyla kullanılmasına tepki göstererek bunun Balkanlar’da barış ile uzlaşı çabalarına zarar verdiğini belirtti.

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Bosna kasabı Mladiç’in cenaze törenine Dışişleri'nden tepki: Kahramanlaştırılması kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Savaşı sırasında işlenen ağır suçlardan sorumlu tutulan eski Sırp general Ratko Mladiç’in cenaze törenine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, Mladiç’in uluslararası mahkemeler tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından kesin hükümle mahkum edildiği hatırlatıldı.

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Keçeli, bu nedenle Mladiç’in cenaze töreninin söz konusu suçların ve savaş sırasında yaşanan büyük insani acıların inkar edilmesine hizmet edecek biçimde kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"İŞLENEN SUÇLARIN İNKARI KABUL EDİLEMEZ"

Açıklama şu şekilde:

"Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladiç’in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez.

Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılması, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirmekte, aynı zamanda bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar vermektedir.

Balkanlar’ın ihtiyacı, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesidir.

Bu vesileyle, başta Srebrenitsa soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı açıklamanın sonunda, başta Srebrenitsa soykırımının kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanların saygıyla anıldığını belirtti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Sırbistan Dışişleri Bakanlığı
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