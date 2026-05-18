Bolivya'da ABD kaçıracak iddiasının ardından halk sosyalist liderin evinin önüne kalkan oldu

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik bir operasyon hazırlığı olduğu iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan ve güvenlik güçlerine ait olduğu öne sürülen sızdırılmış belgelerde, ABD silahlı kuvvetleri ile Bolivya polisinin Morales'e yönelik ortak operasyon hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

BİNLERCE KİŞİ BARİKAT KURDU

Belgelerin yayılmasının ardından binlerce sendika üyesi ve yerli topluluk mensubu, Morales'in kırsal konutunun çevresinde barikat kurarak nöbet tutmaya başladı. İddialara göre operasyonda Morales'in gözaltına alınması ya da kaçırılması hedeflenirken, çevredeki yerli topluluklara yönelik sert müdahale planlandığı öne sürüldü.

"İNSAN KALKANI" TANIMLAMASI

Operasyona karşı çıkan bazı polis memurlarının belgeleri sızdırdığı iddia edildi. Belgelerde protestocuların "insan kalkanı" olarak tanımlandığı ve buna rağmen silahlı müdahale seçeneğinin değerlendirildiği ileri sürüldü.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bolivya, halk ayaklanması yaşıyor. Bu, jeopolitik kibre bir cevaptır (...) Latin Amerika ve Karayipler, samimi bir şekilde konuşarak dinlenmelidir. Hükümetim, davet edilirse, Bolivya'daki siyasi krizden barışçıl çıkış formülleri aramaya hazır."

MORALES'TEN PETRO'YA TEŞEKKÜR

Morales ise sosyal medyadan Petro'ya şu sözlerle teşekkür etti:

"Başkan Gustavo Petro, Bolivya'nın içinden geçtiği gerçek süreci anladığınız ve yayılan sahte söylemleri takip etmediğiniz için teşekkür ederim. Latin Amerika'nın egemenliğini, emperyalizmin kibri karşısında savunduğunuz ve ülkemde barışçıl çözümler aranması sürecine eşlik etme teklifiniz için de teşekkür ederim."

"GELECEK NESİLLER İÇİN DİRENİYORUZ"

Morales destekçileri, eski liderin yaşadığı kırsal bölgenin çevresinde kontrol noktaları oluşturdu. Göstericilerden bazıları, "Eğer şimdi teslim olursak gelecek nesillerimiz nasıl yaşayacak?" sözleriyle direniş çağrısı yaptı.

HAVALİMANI İŞGAL EDİLDİ

Morales yanlısı grupların, Cochabamba bölgesindeki Chimoré Havalimanı'nı işgal altında tuttuğu öne sürüldü. Destekçiler, güvenlik güçlerinin olası operasyonlarını engellemek amacıyla pistleri taş ve kütüklerle kapattı. Başkent La Paz ile El Alto çevresindeki yolların yaklaşık iki haftadır kapalı olduğu bildirildi.

GREVLER VE PROTESTO YAYILIYOR

Bolivya İşçi Merkezi'nin (COB) maaş artışı talebiyle başlattığı eylemler zamanla hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Köylü hareketleri de Devlet Başkanı Paz'ın istifasını isteyince gösteriler ülke çapında büyüdü.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Yarımküre İşleri Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bolivya'da, isyanlar ve ablukalar bir insani kriz yaratmış, ilaç, gıda ve yakıt kıtlığına yol açmıştır. Demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirme amacı taşıyan tüm eylemleri kınıyoruz; Bolivya halkının barışı, güvenliği ve istikrarı için düzeni yeniden sağlamak üzere verdiği çabaları destekliyoruz."

Bolivya Ekonomi Bakanı José Gabriel Espinoza ise sosyal medyada dolaşan 'çatışmalarda ölümler yaşandığı' yönündeki iddiaları reddederek, güvenlik güçlerinin ölümcül silah kullanmadığını savundu.