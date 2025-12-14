Eski Bolivya Devlet Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

Yolsuzlukla Mücadele Hakimi Mario Helmer, yaklaşık 6 saat süren kritik duruşmanın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Luis Arce'nin soruşturma süreci kapsamında 5 ay süreyle La Paz kentindeki San Pedro Cezaevi'nde tutuklu yargılanmasına hükmetti. Hakim Helmer, tutukluluk koşullarına ilişkin yaptığı açıklamada, Arce'nin sağlık gerekçesiyle adli izin talebinde bulunma hakkının saklı olduğunu belirtti. Ayrıca Cezaevi İdaresi'nin, eski başkanın güvenliğini sağlamak maksadıyla onu diğer hükümlülerden ayrı bir bölümde tutacağı kaydedildi.

ARCE'DEN "SİYASİ OPERASYON" VE "GÜNAH KEÇİSİ" ÇIKIŞI

Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Arce, sürecin hukuki değil siyasi olduğunu savundu. Masum olduğunu belirten Arce, gözaltı işlemini "açıkça siyasi nedenlere dayalı yasa dışı bir eylem" olarak nitelendirdi. Mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetini hedef alan Arce, yönetimin ülkede yaşanan sorunları örtbas etmek amacıyla kendisini "günah keçisi" ilan ettiğini ileri sürdü.

DEVLET BAŞKANI PAZ: YARGI ÖNÜNDE HESAP VERİLECEK

Eski mevkidaşının suçlamalarına yanıt veren Devlet Başkanı Rodrigo Paz ise yargı sürecinin bağımsızlığına vurgu yaptı. Paz, kimliği veya makamı ne olursa olsun yolsuzluğa bulaşan herkesin yargı önünde hesap vereceğini kaydetti. Arce, 11 Aralık tarihinde yönetimsel başkent La Paz'da bulunan Özel Suçlarla Mücadele Birimi (FELCC) ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SAVCILIK: PROJELERİN YARISI TAMAMLANMADI

Savcılık makamı, Arce'nin Ekonomi Bakanlığı döneminde yerli halklara yönelik fon üzerinden 3 bin 500'den fazla projenin finanse edildiğini, ancak bu projelerin yarıdan fazlasının tamamlanmadığını iddia ediyor. Bu suçlamalara karşı savunma yapan Arce ise bakanlığı döneminde söz konusu fonun yönetim kurulu toplantılarına şahsen katılmadığını belirtti. Arce, kurula kendi bakanlığı adına bir temsilci atadığını, ayrıca kurulda diğer bakanlık ve kurum temsilcilerinin de bulunduğunu ifade etti.

Eski devlet başkanı tahliye edildi

AKADEMİK HAYATA DÖNMÜŞTÜ

8 Kasım'da devlet başkanlığı görevinden ayrılan Luis Arce, siyasi kariyeri öncesinde olduğu gibi akademik hayata geri dönmüştü. Arce'nin, tutuklanmadan önce La Paz’daki San Andres Üniversitesi'nde (UMSA) ekonomi dersleri vermeye devam ettiği öğrenildi.