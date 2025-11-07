Eski devlet başkanı tahliye edildi

Eski devlet başkanı tahliye edildi
Yayınlanma:
Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından bozulan mahkumiyet kararının ardından, 4 yıl 8 ay kaldığı cezaevinden serbest bırakıldı. Anez, "Bu ülkede hiçbir zaman bir darbe olmadı" ifadesini kullandı.

Bolivya'da, 2019 yılında Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez, cezaevinden çıktı. Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 2022'de "görevi kötüye kullanmak" ve "anayasal düzeni ihlal etmek" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Anez'in mahkumiyet kararını usulsüzlük gerekçesiyle bozdu.

"BURADA HİÇBİR ZAMAN BİR DARBE OLMADI"

Mahkeme, karar gerekçesinde, cezada yasal usullere aykırılıklar bulunduğunu ve davanın doğru şekilde yürütülmediğini belirtti. Yaklaşık 4 yıl 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan Anez, elinde Bolivya bayrağıyla yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hiçbir zaman bir darbe olmadı, seçimlerde hile yapıldı" ifadesini kullandı.

"GÖREVİ KABUL ETMENİN BEDELİ OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Jeanine Anez, gerektiğinde ülkesine hizmet etmekten kaçınmayacağını vurgulayarak, "Bu, ülkesini seven her Bolivyalının üstlenmesi gereken bir sorumluluktur. Bunun bir bedeli olacağını biliyordum ama yine de bu görevi kabul ettim" değerlendirmesinde bulundu. La Paz Birinci Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi, daha önce Anez'i "görev ihlali ve anayasaya aykırı karar alma" suçlarından 10 yıl hapse mahkûm etmişti.

2019'DAKİ SİYASİ KRİZİN ARDINDAN GELMİŞTİ

Bolivya'da 2019'daki seçimleri Evo Morales'in ilk turda kazandığı açıklanmış, ancak hile iddiaları üzerine başlayan protestolar şiddetli eylemlere dönüşmüştü. Ordu ve polisin müdahalesi sonucu Morales, 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve ülkeden ayrılmıştı. O dönem Senato Başkan Yardımcısı olan muhalif isim Jeanine Anez, geçici devlet başkanlığını üstlenmişti. Anez'in göreve gelmesiyle başlayan ve çoğunluğu yerlilerden oluşan protestolarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

