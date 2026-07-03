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Halk TV Dünya BM Genel Merkezi önünde kendini yaktı: New York'ta şok protesto

BM Genel Merkezi önünde kendini yaktı: New York'ta şok protesto

20 yıldır ABD'de yaşadığı belirtilen Tibetli bir kişi protesto için Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde kendini yaktı. Olay yerinde "Çin Tibet'ten çık" yazılı pankart bulunduğu bildirildi.

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BM Genel Merkezi önünde kendini yaktı: New York'ta şok protesto

New York polisi, Birleşmiş Milletler genel merkezi önünde kendini ateşe veren bir kişinin ölümünü doğruladı. Olayda hayatını kaybeden kişinin Tibetli bir protestocu olduğu belirtilirken, polis olay yerinde "Çin Tibet'ten Çık" yazılı bir pankart buldu.

TİBETLİ ÇİN'İ PROTESTO İÇİN KENDİNİ YAKTI

New York polisi, kentteki Birleşmiş Milletler binası önünde meydana gelen olayda bir kişinin kendini ateşe vererek hayatını kaybettiğini açıkladı. New York Post'un haberine göre, olayda hayatını kaybeden kişi Tibetli bir protestocuydu.

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PROTESTOCUNUN KİMLİĞİ VE EYLEM DETAYLARI

Olayda hayatını kaybeden kişinin, arkadaşı tarafından Lobga Rangzen olarak tanımlandığı belirtildi. Rangzen'ın yaklaşık 20 yıldır ABD'de yaşadığı öğrenildi. Protestocunun, tam dini kıyafetler giyerek yoğun bir cadde üzerine Tibet bayrağı serdiği ve ardından kendini ateşe verdiği aktarıldı. Olayın ardından polis, bölgede "Çin Tibet'ten Çık" yazılı bir pankart buldu. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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