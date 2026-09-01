Bir cümleyle çileden çıktı! Arkadaşının üzerine benzin döküp ateşe verdi

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde geçen yıl düzenlenen bir ev partisinde yaşanan olay mahkemeye taşındı. 24 yaşındaki Corbie Jean Walpole, 23 yaşındaki arkadaşı Jake Loader’ı benzin dökerek ateşe verdiğini kabul ederek Albury Bölge Mahkemesi’nde suçunu itiraf etti.

CİNSİYETÇİ YORUMLARI ÖFKELENDİRDİ

Mahkemede anlatılanlara göre olay, tarafların birlikte alkol aldığı gecede başladı. Loader’ın, Walpole’a “erkeklerle içmeye dayanamıyorsan mutfakta kalıp çörek yapması gerektiğini” söylemesi üzerine genç kadın öfkelendi. Daha önce de Loader’ın kendisine karşı kışkırtıcı ve cinsiyetçi davranışlarda bulunduğunu ve gece boyunca kendisini zorladığını söyleyen Walpole, garajdan bir bidon benzin alarak arkadaşının üzerine döktü.

Walpole daha sonra elindeki çakmağı Loader’a göstererek tehdit etti. Loader’ın “Hadi, yap” şeklindeki sözlerinin ardından Walpole çakmağı ona temas ettirdi ve Loader bir anda alevler içinde kaldı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 55'İ YANDI

Ağır yaralanan Loader’ın vücudunun yüzde 55’i yandı. Ter bezlerinin bir kısmı da zarar gören genç adam, sekiz gün boyunca tıbbi komada tutuldu. Melbourne’deki bir hastanenin yanık ünitesinde 74 gün tedavi gören Loader, 10 ayrı operasyon geçirdi.

Mahkemede okunan mağdur etkisi beyanında, maruz kaldığı ağır cilt hasarı nedeniyle güneşe çıkamadığını belirten Loader, olayın hayatında kalıcı izler bıraktığını ifade etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Walpole ise olay sırasında alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu, 2022’de yaşadığı ayrılığın ardından madde ve alkol kullanımının arttığını söyledi. Genç kadın yaptıklarından büyük pişmanlık duyduğunu belirterek Loader’dan ve ailesinden özür diledi.

“Geri dönüp her şeyi değiştirmek için her şeyi yapardım” diyerek olaydan duyduğu pişmanlığı dile getiren Walpole, “yakıcı sıvı kullanarak yakma veya sakat bırakma” suçlamasını kabul etti. Genç kadının cezasının belirlenmesi için yeniden mahkemeye çıkması bekleniyor.