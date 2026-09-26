Bill Gates kıyamet uyarısı yaptı! "Yapay zeka 1 milyar insanı öldürebilir"

Microsoft'un patronu ve dünya bilişim sektörünü değiştiren birkaç isimden biri olan Bill Gates, yapay zekânın kötü niyetli kişilerin elinde büyük yıkıma yol açabilecek güçte olduğunu söyledi. Gates, 1 milyar insanın ölebileceği uyarısı yaptı.

Bill Gates, şirketlerin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmadığını belirterek yapay zeka için yasal düzenleme çağrısı yaptı. Bill Gates, yapay zekaya ilişkin sert uyarılarda bulundu.

NBC News’e konuşan Gates’e, yapay zekâ çalışanlarının teknolojinin insanlığı yok edebileceği yönündeki uyarıları soruldu.

Gates, yapay zekanın kötü niyetle kullanılması hâlinde çok büyük sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Yapay zeka, bir milyar insanın ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü” dedi.

Gates ayrıca, “Kötü niyetli insanların en yeni yapay zeka araçlarıyla birleşimi kadar güçlü bir silah hiç olmadı” ifadelerini kullandı.

"ÖZ DENETİM YETERLİ DEĞİL"

Gates’e, Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zeka alanında yavaşlama ve şirketlerin ortak güvenlik standartları belirlemesi çağrısı da soruldu.

Gates, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmayacağını söyledi. “Hiç kimse öz denetimin yeterli olduğunu düşünmüyor” diyen Gates, yapay zeka için mutlaka yasal düzenleme gerektiğini vurguladı.

Gates, güvenlik önlemleri ve denetim mekanizmalarının nasıl olacağı konusunda siyasetçilerin ve kolluk birimlerinin de sürece dahil olması gerektiğini belirtti.

AMERİKA'DA DÜZENLEME BELİRSİZLİĞİ

ABD’de yapay zekaya yönelik federal düzenlemelerin nasıl şekilleneceği ise belirsizliğini koruyor. ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçi liderler konuyu acil bir başlık olarak öne çıkarmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yapay zekaya yönelik kısıtlamalara karşı çıktığı ve düzenleme çağrılarını “aldatmaca” olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

Buna karşın yapay zeka güvenliği tartışması son haftalarda daha da büyüdü. Anthropic’in eski araştırmacısı Jacob Coxon, şirketten istifa ederken yapay zeka geliştiren kişilerin bu teknolojinin on yıl bitmeden “hepimizi öldürebileceğine” gerçekten inandığını söylemişti.

Anthropic’ten Evan Hubinger da bu uyarıyı destekleyerek yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimalini yüzde 10’un üzerinde gördüğünü belirtmişti.