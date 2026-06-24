Epstein bağlantısında yeni perde! Bill Gates dosyasındaki gizli isimler ilk kez açıklandı

ABD’de Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ne 10 Haziran tarihinde ifade veren Bill Gates’e ait resmi tutanaklar kamuoyuna yansıdı. Epstein soruşturması kapsamında incelenen belgelerde yer alan detaylar, daha önce gizli tutulan bazı isimlerin deşifre edilmesiyle yeni bir tartışma başlattı.

Tutanaklara göre Gates, daha önce Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yüzleri kapatılan fotoğraflarda yer alan bazı kadınların kimliklerini ilk kez komiteye açıkladı. Gates, bu süreçte Jeffrey Epstein’ın, söz konusu ilişkiler üzerinden kendisi üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

İLİŞKİLERİNİ AÇIKLADI

Gates’in ifadesinde dikkat çeken bir diğer bölüm ise ilişkilerine dair verdiği ayrıntılar oldu. İş insanı, o dönemde bağlantısı bulunan iki kadının Rus vatandaşı olduğunu belirterek, bu isimlerin briç oyuncusu Mila Antonova ve nükleer bilimci Karima Nigmatulina olduğunu söyledi.

Soruşturma dosyalarında ayrıca Gates’in eski eşi Melinda French Gates’in, yaşanan süreçte ortaya çıkan sadakatsizlik iddialarından haberdar olduğu yönündeki bilgiler de yer aldı.

İLAÇ TEMİN EDİLMİŞ

İddiaların geçmişi ise 18 Temmuz 2013 tarihli bir e-postaya dayanıyor. Adalet Bakanlığı’nın ocak ayında yayımladığı belgelerde yer alan e-postanın, Gates’in o dönem bilim danışmanlığını yapan Boris Nikolic adına hazırlandığı ifade edildi. E-postada, Gates’in “Rus kadınlarla yaşadığı ilişkilerin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalıştığı”, bu görüşmelerin kolaylaştırıldığı ve briç turnuvaları için uyarıcı ilaç temin edildiği gibi iddialar da yer aldı.

"EPSTEIN MADDİ BASKI KURUYORDU"

Gates ise komiteye verdiği ifadede, Epstein’ın kendisine doğrudan şantaj yapmadığını savundu. Ancak bazı yazışmaların, Epstein’ın bu yönde bir girişimi değerlendirmiş olabileceğine işaret ettiğini kabul etti. Ayrıca Epstein’ın, Antonova adına yaptığı bazı harcamaları Gates’e ödetmeye çalışmasını “baskı kurma veya yeniden ilişki tesis etme girişimi” olarak değerlendirdi.

Ünlü iş insanı, Epstein’ın suç teşkil eden faaliyetlerinden o dönem haberdar olmadığını da özellikle vurguladı. Buna rağmen 2011–2014 yılları arasında küresel hayır projeleri kapsamında Epstein ile zaman zaman temas kurduğunu doğruladı.

Ortaya çıkan yeni tutanaklar, Epstein belgelerinde yer alan fotoğraflar ve e-postalar üzerinden yürütülen incelemelerde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirildi. Gates’in açıklamalarıyla birlikte, kimlikleri uzun süredir gizli tutulan bazı kişilerin isimlerinin ilk kez kamuya açık biçimde ortaya çıktığı belirtildi.