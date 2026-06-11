ABD'li teknoloji milyarderi ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne gönüllü olarak ifade verdi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen oturumda konuşan Gates, Epstein’in suç teşkil eden faaliyetlerine hiçbir zaman tanık olmadığını ifade etse de hatasını itiraf etti.

EPSTEİN DOSYASINDA İFADE VERDİ

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Epstein hakkındaki adli soruşturmaya dair kamuoyu ile paylaştığı milyonlarca sayfalık belgede adı ve Epstein ile yan yana çekilmiş fotoğrafları yer alan Gates, Kongre'deki ifadesinde bu ilişkinin başlangıcına ve detaylarına değindi.

Epstein ile 2011 yılında tanıştığını belirten Gates, o dönemde Epstein'in küresel sağlık programları için milyarlarca dolar toplayabileceğine dair kendisine söz verdiğini aktardı.

"BÜYÜK BİR HATA YAPTIM"

Epstein'in daha önce yasal bazı sorunlar yaşadığını bildiğini ancak işlediği suçların ciddiyetini tam olarak anlamadığını dile getiren Gates, "Görüşmelerimizi kendi kişisel çıkarı için kullanmaya çalıştı" dedi.

Epstein ile diyalog kurmasının bir hata olduğunu kabul eden Gates, komite önünde yaptığı açıklamada, "Epstein ile en başından beri görüşmemeliydim. Onunla görüşmek büyük bir hataydı" değerlendirmesinde bulundu.

MİLYARDER BİLL GATES SONUNDA İTİRAF ETTİ

Daha sonraki süreçte Epstein'den uzaklaşmaya çalıştığını ifade eden Gates, bu kez de özel hayatı üzerindeki bilgilerin kullanılarak kendisine baskı yapıldığını öne sürdü.

Gates, "Epstein, uydurduğu pek çok yalana ek olarak, geçmişteki sadakatsizliklerimle ilgili bilgileri kullanarak kendisiyle yeniden bağlantı kurmam için baskı yapmaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

Epstein ile ilişkisine dair yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddeden ve yasadışı hiçbir faaliyete karışmadığını belirten Gates, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne verdiği ifadenin süreç açısından önemine değinerek, "Umarım Epstein suçlarının mağdurları hak ettikleri adalete kavuşurlar" şeklinde konuştu.