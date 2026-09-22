Beyaz Saray “Trump TV”yi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump ile önde gelen medya kuruluşları arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. CNN, Politico ve MS NOW’ın Beyaz Saray’a girişlerinin engellenmesinin ardından Trump yönetimine dava açmasıyla büyüyen krizin ortasında Beyaz Saray, kendi yayın platformu “Trump TV”yi yayına aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Beyaz Saray, resmi X hesabından yaptığı duyuruda “IT'S LIVE. TRUMP TV IS STREAMING NOW” ifadelerini kullandı. Açıklamada, Trump TV’nin 24 saat, haftanın 7 günü yayın yapacağı ve içeriğin gerçek zamanlı olarak güncelleneceği belirtildi.

Beyaz Saray, platformun Trump yönetiminin önemli açıklamalarını, geçmişteki öne çıkan anlarını ve yönetimin son gelişmelerini tek bir yerde sunacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, “Her büyük an televizyonunuza ulaşmadı, artık ulaşabilir” mesajı verildi.

3 BÜYÜK MEDYA ŞİRKETİNE ENGEL

Trump, geçtiğimiz günlerde CNN, Politico ve MS NOW’ın Beyaz Saray’a girişini engellemişti. Trump, söz konusu kuruluşları “yalan haber” yapmakla suçlarken, Beyaz Saray yönetimi medya kuruluşlarının Beyaz Saray yerleşkesine girişine ilişkin basın kartlarını iptal etmişti.

Üç kuruluş ise kararın haber içerikleri nedeniyle alındığını savunarak Trump yönetimine karşı federal mahkemede dava açtı. CNN, Politico ve MS NOW, uygulamanın ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği kapsamındaki basın özgürlüğü haklarını ve Beşinci Değişiklik kapsamındaki usule ilişkin güvenceleri ihlal ettiğini ileri sürdü. Kuruluşlar, yasağın kaldırılması ve Beyaz Saray’a erişimlerinin yeniden sağlanması için mahkemeden hızlı bir karar talep etti.

Trump ise davanın ardından yaptığı açıklamada medya kuruluşlarını yeniden “sahte haber” yapmakla suçladı ve Beyaz Saray’a erişimin kendilerine sağlanmasının zorunlu olmadığını savundu.

TELEVİZYON HAVUZU DA YAYINLARI DURDURDU

Kriz yalnızca dava ile sınırlı kalmadı. CNN’in Beyaz Saray televizyon havuzundaki görevinden çıkarılmasının ardından ABC, CBS, NBC ve Fox da başkanın etkinliklerine yönelik ortak TV havuzu yayınını askıya aldı.

Söz konusu sistemde televizyon kuruluşları dönüşümlü olarak başkanlık etkinliklerini görüntülüyor ve elde edilen görüntüleri diğer medya kuruluşlarıyla paylaşıyordu. CNN’in dışlanması sonrasında diğer büyük yayıncılar da ortak başkanlık yayınını durdurma kararı aldı.

Bu gelişmelerin hemen ardından Beyaz Saray’ın kendi 24 saatlik yayınını başlatması, Trump yönetiminin başkanlık faaliyetlerini doğrudan kendi platformu üzerinden izleyiciye ulaştıracağı yeni bir dönemin işareti olarak gündeme geldi. Trump TV’nin yayınında yönetimin açıklamaları, Trump’ın konuşmaları ve geçmiş dönemden görüntülerin yanı sıra güncel gelişmelerin de yer alması planlandı.