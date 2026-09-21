Trump'ın yasağı Beyaz Saray'da kriz çıkardı

Beş televizyon kanalı — ABC, CBS, CNN, Fox ve NBC — başkanın seyahatlerini ve etkinliklerini dönüşümlü olarak havuz adına takip ediyor, görüntüleri de çoğu zaman eş zamanlı olarak diğer haber kuruluşlarına ulaştırıyor.

Pazartesi günü havuz yayınını CNN'in üstlenmesi ve Trump'a New York ziyaretinde eşlik etmesi planlanıyordu. Artık başkanla birlikte seyahat edecek bir televizyon havuz ekibi bulunmuyor. Trump'ın pazartesi ve salı günü New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunması, ardından Washington'a dönmesi bekleniyor.

BEŞ KANALDAN ORTAK AÇIKLAMA

Pazartesi günü CBS News, ABC News, CNN, Fox News ve NBC News ortak bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Kamuoyunun, hükümeti hakkında doğru ve bağımsız bilgi alma konusunda hayati bir çıkarı vardır. Hiçbir yönetim, bir haber kuruluşunu sırf haber yapmasına itiraz ettiği için reddetmemelidir."

WASHINGTON POST'TAN FOTOĞRAF YAYIMLAMAMA KARARI

Washington Post pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, yasaklanan kuruluşlara destek amacıyla Beyaz Saray'ı takip eden diğer haber merkezlerindeki fotoğrafçılarla yürüttüğü "ortak çaba" kapsamında, salı gece yarısına kadar Trump'ın veya etkinliklerinin hiçbir fotoğrafını yayımlamayacağını duyurdu.

TRUMP'TAN YASAK AÇIKLAMASI

Trump cuma günü, "sürekli 'SAHTE HABER' yapmaları nedeniyle Sahte Haber CNN, MSNOW ... ve Politico'yu ... Beyaz Saray'dan yasaklayacağını" açıklamıştı.

YASAĞA KARŞI DAVA

CBS News cumartesi günü CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a geldiklerinde geri çevrildiğini aktardı. CNN, MS NOW ve Politico pazartesi günü erişimin yeniden sağlanması için dava açtı. Dilekçede, yasağın Birinci Değişiklik gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğu savunuldu ve "Birinci Değişikliğe daha doğrudan bir saldırı olamaz" denildi.