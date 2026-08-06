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Berlin'de tarih yazabilir! İlk Türk kadın başbakan için geri sayım başladı

Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp ilk sıraya yerleşirken seçim sonuçları bu tabloyu yansıtırsa Berlin tarihinde bir ilk yaşanacak.

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Berlin'de tarih yazabilir! İlk Türk kadın başbakan için geri sayım başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de gerçekleştirilecek eyalet seçimleri öncesinde açıklanan son kamuoyu yoklaması, siyasi dengelerin yeniden şekillendiğine işaret etti. Tagesspiegel gazetesi adına kamuoyu araştırma şirketi Civey tarafından yaklaşık 3 bin seçmenle yapılan ankette, Sol Parti'nin (Die Linke) başbakan adayı Türk kökenli hukukçu Elif Eralp yüzde 21'lik destekle ilk sırada yer aldı.

Berlin'in ilk kadın başbakanı bir Türk olabilir! Elif Eralp'ın 12 Eylül'den Almanya'ya uzanan hikayesiBerlin'in ilk kadın başbakanı bir Türk olabilir! Elif Eralp'ın 12 Eylül'den Almanya'ya uzanan hikayesi

Araştırmada Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 19 oy oranıyla ikinci sırada bulunurken, aşırı sağcı AfD'nin adayı ise yüzde 18 ile üçüncü sırada yer aldı. Mevcut tablo sandığa da yansırsa Eralp, Berlin'in ilk Türk kökenli kadın eyalet başbakanı olarak tarihe geçecek.

SOL PARTİ LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Berlin'de tarih yazabilir! İlk Türk kadın başbakan için geri sayım başladı - Resim : 2

Anket sonuçları, Berlin'de şehir yönetimine yönelik tartışmaların ardından Sol Parti'nin son aylarda yakaladığı yükselişin sürdüğünü ortaya koydu. Kentte "şehir eyaleti" statüsünde yapılacak seçimlerde Die Linke'nin birinci parti çıkması halinde hükümet kurma senaryoları da yeniden şekillenebilir.

Mevcut tabloya göre Sol Parti'nin Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon kurma ihtimali öne çıkıyor. Buna karşın CDU'nun prensip olarak Sol Parti ile ortak yönetime sıcak bakmaması, iki parti arasında olası bir koalisyon ihtimalini zayıflatıyor.

CDU ADAY DEĞİŞTİRDİ

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, 3 Ocak'ta kentin güneybatısında yaşanan ve günlerce süren elektrik kesintilerinin ardından kriz yönetimi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Artan baskılar sonrasında 10 Temmuz'da adaylıktan çekilen Wegner'in yerine CDU, Berlin Eyalet Maliye Bakanı Stefan Evers'i aday gösterdi.

Aday değişikliğinin ardından CDU'nun oylarında toparlanma görülse de, kamuoyu araştırmaları partinin seçimlere kadar önemli bir sıçrama yapmasının kolay olmayacağını gösteriyor. Federal düzeyde Başbakan Friedrich Merz'e duyulan güvenin yüzde 16, hükümetten memnuniyet oranının ise yüzde 13 seviyesinde ölçülmesi de bu değerlendirmeyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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