Belgrad Ormanı'ndaki gizemli cinayetin ucu Almanya'ya kadar uzandı! Altından büyük çete hesaplaşması çıktı

Almanya’nın Hamburg kentinde 9 Eylül’de yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın ardından soruşturmanın arka planına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Hamburg Ticaret Fuarı’nın yakınındaki Lagerstrasse’de bulunan bir fabrika alanının otoparkında yaşanan olayda Murat Büyükkeskin ile Mazlum Uğur Aktaş hayatını kaybederken, Levent G. isimli bir kişi de ağır yaralandı.

Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, olayın merkezinde boks organizatörü İsmail Özen-Otto’ya yönelik olduğu öne sürülen tehditler ve Aktaş’ın Hamburg’a gelişinin ardından yaşanan gelişmeler bulunuyor.

İDDİAYA GÖRE TEHDİT TELEFONLA BAŞLADI

Haberde yer alan iddiaya göre, bir dönem Nedim Sorguç’un yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtilen Mazlum Uğur Aktaş, yaklaşık 20 gün önce İspanya’dan Almanya’ya geçti. Aktaş’ın, kısa süre önce silahlı saldırıya uğrayan ve hastanede tedavi gören bir Türk vatandaşını ziyaret ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre bu görüşmenin ardından Aktaş, bir dönem kıtalararası orta sıklet boks şampiyonlukları bulunan İsmail Özen-Otto’yu telefonla tehdit etmeye başladı.

Özen-Otto’nun tehditlere boyun eğmediği, bunun üzerine Aktaş’ın 9 Eylül’de yaklaşık 10 kişilik grupla boks kulübünün bulunduğu alana geldiği ileri sürüldü.

Alman basınında da olay gecesi 8 ila 10 kişilik bir grubun Lagerstraße’deki alana geldiği, bazı kişilerin yüzlerini kapattığı ve silah taşıdığı bilgisi yer aldı.

HEDEFTE BOKS KULÜBÜ MÜ VARDI?

Sabah’ın haberindeki iddiaya göre silahlı grup, üç araçla alana geldikten sonra binaya yöneldi. Amaçlarının İsmail Özen-Otto’yu kaçırmak olduğu ileri sürüldü.

Aktaş’ın binaya girdikten sonra Özen-Otto’nun da ortak olduğu öne sürülen Noma isimli güvenlik şirketinin ofisine yöneldiği belirtildi.

Burada Aktaş’ın, geçmişte yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Nafi Çapan’ın öldürülmesiyle ilgili dosyada adı geçen Murat Büyükkeskin ile karşılaştığı aktarıldı.

İddiaya göre iki isim bir süre baş başa görüştü. Ancak görüşme kısa süre sonra tartışmaya dönüştü ve silahlar çekildi.

AYNI ÇATIŞMADA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Çatışmada Murat Büyükkeskin karnından vuruldu. Aktaş ise başına isabet eden tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı çatışmanın binadan otoparka taşındığı, Büyükkeskin’in koruması olduğu öne sürülen Levent G.’nin de başından ağır yaralandığı belirtildi.

Karnından vurulan Büyükkeskin’in otoparka çıktıktan sonra bir süre daha çatışmaya devam ettiği, ancak aldığı yaralar nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Alman basınındaki haberlerde de 47 yaşındaki kişinin karın bölgesinden, 33 yaşındaki diğer kişinin ise başından vurulduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgede bulunan üç aracın çalıntı plakalı olduğu ve araçlarda ağır silahlar ele geçirildiği de bildirildi.

İSMAİL ÖZEN-OTTO CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Çifte ölümle sonuçlanan saldırının ardından İsmail Özen-Otto, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Özen-Otto, olayın kendisiyle bağlantısı olmadığını, saldırının şirketlerine ait alanlarda gerçekleşmediğini ve hayatını kaybeden kişileri tanımadığını belirtti.

Alman polisi ise saldırının nedenini ve olayda yer alan kişilerin bağlantılarını ortaya çıkarmak için geniş kapsamlı soruşturma yürütüyor.

AKTAŞ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Soruşturma sürerken Mazlum Uğur Aktaş'ın geçmişine ilişkin yeni bir iddia da ortaya çıktı.

Sabah’ın haberinde, Aktaş’ın 7 Nisan 2024’te İstanbul’da yaşanan bir olayın ardından kaçırılan Gündoğmuşlar grubu üyesi Serhat Tekin Kantele’nin öldürülmesiyle bağlantılı üç kişiden biri olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Kantele, Çağlayan Mahallesi’ndeki bir otoparka düzenlenen el bombalı saldırının ardından kaçırıldı ve Belgrad Ormanı’nda öldürüldü.

Aktaş’ın cinayetin ardından M.D. ve D.K. isimli kişilerle birlikte Yunanistan üzerinden İspanya’ya kaçtığı da ileri sürüldü.

BÜYÜKKESKİN'İN GEÇMİŞİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Hamburg’daki çatışmada hayatını kaybeden Murat Büyükkeskin’in ismi ise yıllar önce Mehmet Nafi Çapan’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gündeme gelmişti.

İddialara göre Büyükkeskin, Çapan cinayetinin ardından açılan organize suç dosyalarında adı geçen isimlerden biri oldu.

Çapan’ın 1996 yılında İstanbul’da hastaneden çıktıktan sonra düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesi, 1993 yılında Sedat Şahin’in yakınındaki isimler olduğu belirtilen Cihan Kaplan ve Esabil Karataş’ın öldürülmesine yönelik bir misilleme olarak değerlendirilmişti. Büyükkeskin’in de bu soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Büyükkeskin’in adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan arandığı ve 2023’te Türkiye’den yurt dışına çıktığı bilgisi de yer aldı.

İSMAİL ÖZEN-OTTO KİMDİR?

Hamburg’daki olayın gerçekleştiği boks dünyasının tanınan isimlerinden İsmail Özen, spor hayatına genç yaşta futbol oynayarak başladı. 15 yaşında boksa yönelen Özen, 25 yaşında profesyonel kariyerine adım attı.

Agresif dövüş stili nedeniyle ringlerde “Deli Yumruk” lakabıyla tanınan Özen, aktif sporculuk kariyerinin ardından boks organizatörlüğüne geçti.

Özel hayatında ise 2016 yılında Almanya’nın en zengin ailelerinden Otto Group’un sahibi Michael Otto’nun kızı Janina Otto ile evlendi. Çiftin evlilik sonrasında her iki tarafın da eşinin soyadını kullanmasıyla Özen-Otto soyadı ortaya çıktı.

Özen-Otto, 2019 yılında dünya çapında önemli boksörlerin yetiştiği ancak daha sonra ekonomik sorunlar nedeniyle iflas eden tarihi Universum Box-Promotion şirketini devraldı.

Şirketi yeniden yapılandıran Özen-Otto, Hamburg’da modern bir boks salonu kurarak organizasyonlar düzenlemeye başladı.

Hamburg’daki kanlı çatışmanın neden gerçekleştirildiği, hedefin gerçekten İsmail Özen-Otto olup olmadığı ve saldırının arkasındaki isimlerin kim olduğu ise Alman makamlarının soruşturmasıyla netleşecek.