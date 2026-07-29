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"Bebeğim ağlar" diye bulduğu çözüm uçaktaki yolcuları şaşırttı

Çin vatandaşı Chen Liuliang, uçakta 8 aylık bebeğinin ağlama ihtimaline karşı yolculara kulak tıkacı dağıttı. Liuliang, yaptığı ince düşünceli hareketle yolcuları şaşırttı.

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"Bebeğim ağlar" diye bulduğu çözüm uçaktaki yolcuları şaşırttı
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Çin'de 8 aylık bebeğiyle uçağa binen Chen Liuliang, yolculuk sırasında bebeğinin ağlama ihtimalini düşünerek aldığı önlemle yolcuları şaşırttı.

Çin’in Hubei eyaletinden Guangxi’ye yapılan bir gece uçuşunda 8 aylık bebeğiyle seyahat eden Chen Liuliang, bebeğinin huzursuzlanma ihtimalini düşünerek uçuş öncesinde 100’den fazla kulak tıkacı satın aldı.

"Bebeğim ağlar" diye bulduğu çözüm uçaktaki yolcuları şaşırttı - Resim : 1

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"İHTİYACI OLANLAR İÇİN KULAK TIKACI HAZIRLADIM”

Uçakta tıkaçları yolculara dağıtan Chen, “Bebeğim şu an uyuyor ama kalkış ve inişte ağlayabilir. Özür dilerim, ihtiyacı olanlar için kulak tıkacı hazırladım” dedi.

Bazı yolcular bebeğin ağlamasının sorun olmayacağını belirterek teklifi geri çevirdi.

BEBEK YOLCULUK BOYUNCA HİÇ AĞLAMADI

Uçuşta 30 çift kulak tıkacı dağıtan Chen'in, kalan ürünleri ise kabin ekibine teslim ettiği öğrenildi. Bebeğin ise yolculuk boyunca hiç ağlamadığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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