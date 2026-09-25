Başbakana yumurtalı protesto: Neye uğradığını şaşırdı

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavut aktivistlerin protestosuyla karşılaştı. Bina girişinde toplanan göstericiler Rama'ya yumurta fırlatırken "mafya" sloganları attı.

Rama kendisini protesto edenlere 'Histerik tavuklar' diyerek tepki gösterdi.

Eylem sırasında Rama'nın yanında eşi ile iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grup Başkanı Taulant Balla'nın da yer aldığı bildirildi.

ARNAVUTLUK'TAKİ PROTESTOLAR NEW YORK'A TAŞINDI

Tepkilerin New York'a taşınmasına yol açan krizin odağında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir yatırım grubunun lüks turizm projesi bulunuyor.

Ülkenin güneybatısındaki Vjosa-Narta koruma alanı ile Sazan Adası çevresini kapsayan proje, uzun süredir Arnavutluk kamuoyunun tepkisini çekiyor.

PROJENİN SONA ERDİRİLMESİ İSTENİYOR

Protestocular; projenin flamingolar başta olmak üzere çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan hassas sulak alanlar ile kıyı ekosistemini tehdit ettiğini vurguluyor. Sürecin şeffaf yürütülmediğini belirten çevre örgütleri ve sivil toplum temsilcileri, projenin derhal durdurulmasını istiyor.

Arnavutluk hükümeti ise girişimi; doğrudan yabancı yatırım, yeni istihdam ve turizm gelirleri açısından kritik bir adım olarak görüyor. Başbakan Rama da daha önce projeye sahip çıkmış, yatırımın ülke turizmine stratejik katkı sağlayacağını savunmuştu.

"YUMURTALARIN İSABET ETMESİNİ ÇOK İSTERDİM"

Arnavutluk basınına konuşan bir eylemci, fırlattıkları yumurtaların hedefini bulamadığını dile getirerek, "Yumurtalar ne yazık ki Başbakan'a isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

New York'taki eylem; turizm projesi gerekçesiyle başlayan ancak zamanla hükümet politikaları ve yönetim anlayışına yönelik genel bir muhalefete evrilen dalganın sınırları aştığını ortaya koydu.

Projeye karşı başlatılan eylemler, son aylarda Arnavutluk genelinde kitlesel sokak hareketlerine dönüşmüştü.