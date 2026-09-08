Aşırı sağın yükselişi Almanya’yı sokağa döktü! Berlin’de binlerce kişi tek noktada toplandı

Almanya’da Saksonya-Anhalt seçimlerinin ardından aşırı sağın yükselişi yeniden ülkenin gündemine oturdu. AfD’nin seçim performansına tepki gösteren binlerce kişi, Berlin’in simge noktalarından Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen protestoda bir araya geldi.

Gösteriye katılanların sayısına ilişkin ise farklı rakamlar ortaya çıktı. Berlin polisi, saat 19.00 civarında meydanda yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğunu bildirirken, organizasyonu gerçekleştiren siyasi kampanya grubu Campact katılımın 14 bine ulaştığını açıkladı.

ALMANYA HALKI ENDİŞELİ

Protestoda öne çıkan konu yalnızca seçim sonucu değil, AfD’nin güç kazanmasının Almanya’nın geleceği açısından yarattığı endişe oldu. Göstericiler, demokratik haklarını savunmak için meydanda bulunduklarını belirterek, gelecekte aynı özgürlükleri kullanıp kullanamayacaklarından emin olamadıklarını ifade etti.

ESKİYE GÖRE KATILIM DÜŞTÜ

Berlin’deki protestonun dikkat çeken bir diğer yönü ise önceki gösterilerle arasındaki fark oldu. 2025’in başında, federal seçimler öncesinde muhafazakâr sağ ile aşırı sağ arasında olası bir iş birliğine karşı Berlin’de düzenlenen protestolara en az 100 bin kişi katılmıştı. Bu kez ortaya çıkan daha düşük katılım, bazı eylemcilerde beklentilerin karşılanmadığı yönünde hayal kırıklığı yarattı.

Buna rağmen Brandenburg Kapısı önündeki gösteri, AfD’nin yükselişinin Almanya’da siyasi kutuplaşma ve demokrasi tartışmasını yeniden alevlendirdiğini gösteren önemli bir protesto olarak öne çıktı.