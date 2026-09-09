Aşırı sağcı AfD'nin zaferi Almanya'yı sarstı: Halkın üçte ikisi endişeli

Saksonya-Anhalt’ta yapılan eyalet meclisi seçimlerinin ardından Almanya’da siyasi dengelerin yanı sıra kamuoyunun AfD’ye yaklaşımı da tartışma konusu oldu. Alman kamu televizyonu ARD’de yayımlanan ve Infratest dimap Enstitüsü tarafından yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, seçmenlerin yüzde 64’ü seçim sonucundan endişe duyuyor. Sonuçtan memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 24’te kaldı.

Ancak araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, AfD’ye karşı ana akım partilerin uzun süredir uyguladığı siyasi izolasyon politikasına ilişkin ortaya çıkan tablo oldu. Katılımcıların yüzde 51’i diğer partilerin AfD’yi siyasi çalışmalara daha fazla dahil etmesi gerektiğini savundu. Böylece seçim sonucundan duyulan kaygıya rağmen, AfD’nin tamamen siyasi sistemin dışında tutulmasına yönelik yaklaşımın toplumun önemli bir bölümünde karşılık bulmadığı görüldü.

BAŞBAKAN ADAYI İÇİN DE SORU İŞARETLERİ VAR

Ankette AfD’nin Saksonya-Anhalt’taki başbakan adayı Ulrich Siegmund hakkında da seçmenin görüşü ölçüldü. Siegmund’un eyalet meclisi tarafından başbakan seçilmesini yüzde 45’lik kesim desteklerken, yüzde 48 karşı çıktı. Sonuçlar, AfD’nin seçim başarısına rağmen partinin iktidar sorumluluğu üstlenmesine ilişkin toplumdaki görüşlerin hâlâ oldukça bölünmüş olduğunu ortaya koydu.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

AfD, pazar günü gerçekleştirilen Saksonya-Anhalt seçimlerinde büyük bir başarı elde etmişti. Parti, 2021 seçimlerindeki oy oranını yaklaşık iki katına çıkararak yüzde 44 civarında oyla seçimi birinci sırada tamamladı. Seçim sonucunun ardından yapılan son anket ise Almanya’da AfD’nin yükselişinin yalnızca sandık sonuçlarıyla sınırlı olmadığını; partinin nasıl konumlandırılması gerektiği konusunda da kamuoyunda yeni bir tartışmanın başladığını gösterdi.