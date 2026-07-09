Apartman avlusunda ölü bulunmuştu... Yeni doğan bebeğin annesi 14 yaşında çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir apartmanın avlusunda ölü bulunan yeni doğan bebekle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Berlin polisi, olayın ardından başlattığı çalışmalar sonucunda bebeğin annesinin 14 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunu tespit etti.

ANNE 14 YAŞINDA ÇIKTI

Olay, dün sabah yerel saatle 09.37'de yapılan ihbar üzerine Lichterfelde semtindeki Réaumur Caddesi'nde bulunan yüksek katlı apartmanların avlusunda ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, birkaç saat önce dünyaya geldiği değerlendirilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, bebeğin göbek bağının henüz kesilmediğini açıklarken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle netlik kazanacağını bildirdi.

Soruşturma kapsamında çevrede hamile olduğu bilinen kadınları araştıran ekipler, bugün bebeğin annesinin 14 yaşında olduğunu belirledi. Kız çocuğu gözaltına alınırken, sağlık kontrolü ve muayene amacıyla hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Berlin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Florian Nath, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek, bebeğin doğumun ardından bulunduğu yere bırakılarak ölüme terk edilip edilmediğinin ya da bir pencereden atılması sonucu hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığını söyledi. Nath, soruşturmanın ilk bulgularının gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ifade etti.