Doktorun "öldü" dediği bebek, morgda nefes alırken bulundu!

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan sıra dışı bir olay, hem sağlık sistemini hem de adli süreçleri tartışmaya açtı. Phoenix yakınlarındaki Gilbert kentinde ailesi tarafından evlerinin yüzme havuzunda yüzüstü ve hareketsiz halde bulunan 18 aylık bebek, hastanede hayatını kaybettiği açıklanmasına rağmen yaklaşık beş saat sonra morgda canlı bulundu.

Polis raporuna göre aile, küçük çocuğu havuzda fark eder etmez sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, bebeğin kalbini yeniden çalıştırabilmek için uzun süre kalp masajı ve ileri yaşam desteği uyguladı. Ardından Mercy Gilbert Tıp Merkezi'ne kaldırılan çocuk için hastanede de müdahale sürdü. Yaklaşık bir saat sonra ise doktor tarafından bebeğin yaşamını yitirdiği kayıtlara geçirildi.

DOKTOR POLİS MEMURLARINA KARŞI ÇIKTI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre olay yerindeki bazı polis memurları, hastanede görev yapan doktor Aryan Toosi'ye çocukta yaşam belirtisi gördüklerini söylediklerini aktardı. Rapora göre doktor ise bu uyarılara, "Siz işinizi yapın, ben de işimi yapayım. Tıp fakültesini bunun için okudum." sözleriyle karşılık verdi.

Vücut kamerası görüntülerine de yansıyan anlarda doktorun daha sonra "İtiraz yoksa ölüm saatini açıklıyorum. Saat 18.20." dediği ve kısa bir saygı duruşu istediği belirtildi.

SAATLER SONRA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY

Olayın en dikkat çekici bölümü ise saatler sonra yaşandı. Yaklaşık beş saat sonra bebeğin cenazesini teslim almak üzere hastanenin morguna gelen Maricopa İlçesi Adli Tıp Kurumu görevlisi, küçük çocuğun hâlâ nefes aldığını fark etti. Bunun üzerine acil durum ekipleri yeniden harekete geçirildi.

Bebek hava ambulansıyla başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilirken, burada tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından tamamen iyileştiği ve taburcu edildiği bildirildi.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ NETLİK KAZANMADI

Polis raporunda, çocuğun ölüm ilanının ardından nasıl yeniden yaşam belirtileri göstermeye başladığını açıklayan herhangi bir tıbbi kayıt bulunmadığı vurgulandı. Bu nedenle olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Doktor Aryan Toosi'nin avukatı Scott Holden ise hasta mahremiyeti ve aileye duyulan saygıyı gerekçe göstererek konu hakkında açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

EBEVEYNLER HAKKINDA İHMAL SUÇLAMASI

Polisin yürüttüğü incelemede olay sırasında evin içinde yoğun esrar kokusu bulunduğu da rapora yansıdı. Yetkililer, bu durumun çocuğun havuza gözetimsiz şekilde ulaşmış olabileceğine işaret ettiğini belirterek ebeveynler hakkında ihmal suçlaması yöneltilmesini tavsiye etti. Ancak Maricopa Bölge Savcılığı'nın bu konuda henüz dava açılıp açılmayacağına ilişkin nihai kararını vermediği öğrenildi.