Aniden taşan nehir köyü bir anda yuttu: 390 kişi saniyeler içinde kayboldu

Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa bölgesi, bu sabah Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen ani selin ardından büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Tibet tarafından geldiği belirtilen sel suları, özellikle Nepal-Çin sınırındaki Timure, Syabrubesi ve Rasuwagadhi çevresinde çok sayıda yerleşim alanını, köprüyü ve yolu sürükledi. Can kaybının en az 9'a çıktığı bildirilirken arama-kurtarma çalışmaları ise zorlu hava ve ulaşım koşulları nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Selin etkilediği bölgelerde güvenlik noktaları, pazar alanları ve enerji tesisleri de zarar gördü. Nepal Ordusu, Silahlı Polis Gücü ve Nepal Polisi kurtarma çalışmalarına katılırken, bölgeye 14 helikopter sevk edildi. Ancak su seviyesinin yüksek olması nedeniyle bazı noktalara helikopterle dahi ulaşmak mümkün olmadı. Nepal hükümeti, nehir kıyısında yaşayanlara daha yüksek ve güvenli bölgelere geçmeleri çağrısı yaptı.

26 POLİS MEMURU KAYIP

Felaketin bilançosunu ağırlaştıran bir diğer gelişme ise sel sırasında kaybolan kişiler oldu. Nepal'deki kaynaklara göre çok sayıda güvenlik görevlisiyle iletişim kesilirken, bazı yerel kaynaklar 26 polis personelinin kayıp olduğunu bildirdi. Rasuwa'nın Çin sınırındaki bölgelerde görev yapan güvenlik personelinin yanı sıra turistlerden ve diğer sivillerden de haber alınamadığı belirtildi.

YÜZLERCE YOLCUDAN HABER ALINAMIYOR

Selin Nepal tarafındaki en kritik sonuçlarından biri, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar'a dini ziyaret için yola çıkan kafilelerin durumunun belirsizleşmesi oldu. 390 kişinin çarşamba günü Rasuwagadhi sınırından Tibet'e geçmesinin planlandığı, ancak öğleden sonraya kadar bu kişilerin büyük bölümüne ulaşılamadığı bildirildi. Nepal Turizm Kurulu'nun hazırladığı ön listede ise 384 yolcunun ulaşılamaz durumda olduğu, bunların 291'inin yabancı uyruklu, 93'ünün Nepal vatandaşı olduğu belirtildi. Yabancılar arasında 105 Hindistan vatandaşı bulunuyor.

KÖPRÜLER SEL SULARINA KAPILDI

Sel, Nepal ile Çin arasındaki önemli ticaret ve ulaşım bağlantısını da vurdu. Betrawati ile Rasuwagadhi sınır kapısını birbirine bağlayan 42 kilometrelik yolun çeşitli bölümleri tamamen tahrip olurken, çok sayıda beton köprü de sel sularına kapıldı. Syaphrubesi'den sınır kapısına uzanan 16 kilometrelik bölümdeki hasarın boyutunun ise henüz tam olarak belirlenemediği bildirildi.

Enerji altyapısı da selden ağır darbe aldı. Nepal Enerji Bakanlığına göre hasar nedeniyle yaklaşık 430 megavatlık elektrik üretim kapasitesi devre dışı kaldı. Bu miktarın ülkenin toplam hidroelektrik kapasitesinin yüzde 12'sinden fazlasına denk geldiği belirtildi.

SEL ÇİN'İ DE VURDU

Felaket Nepal sınırlarını da aşarak Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong çevresini etkiledi. Çin tarafında yol, elektrik ve iletişim altyapısında kesintiler yaşandığı bildirilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kayıp kişilerin bulunması için arama çalışmalarının yoğunlaştırılması talimatı verdi.

GÜNEY KORE VATANDAŞLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Güney Kore de selden etkilenen vatandaşları nedeniyle harekete geçti. Reuters'a göre bölgede çalışan 8 Güney Koreli kayıp, 10 Güney Koreli ise mahsur kalmış durumda. Seul yönetimi tahliye çalışmalarına destek vermek üzere acil müdahale ekibi göndermeyi planlıyor.

Nepal'de arama-kurtarma çalışmaları sürerken, sel sularının Bhotekoshi'den Trishuli ve daha aşağıdaki nehir sistemlerine ilerlemesi nedeniyle Rasuwa'nın yanı sıra Nuwakot, Dhading ve diğer bölgelerde de alarm verildi. Yetkililer, can kaybının ve maddi hasarın önümüzdeki saatlerde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.