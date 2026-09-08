Almanya'da "Türk Gen Z mafyası" alarmı! Polis Daltonlar'ın izini sürüyor

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde son haftalarda peş peşe yaşanan silahlı saldırılar, güvenlik güçlerinin dikkatini Türkiye bağlantılı yeni nesil suç yapılanmalarına çevirdi. Özellikle Köln ve çevresinde Türk, Kürt veya Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına ait işletmelerin hedef alınması, olayların münferit saldırılardan daha geniş bir suç ağıyla bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Kahvehanelerden kuyumculara, lüks saat mağazalarından restoran ve döner işletmelerine kadar farklı iş yerlerinin kurşunlanması ya da kundaklama girişimlerine maruz kalması üzerine NRW Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) kapsamlı bir inceleme başlattı. Alman emniyeti, saldırıların benzer yöntemlerle gerçekleştirilmesini ve faillerin kısa süre içinde farklı kentlerde ortaya çıkabilmesini özellikle dikkat çekici buluyor.

KÖLN'DE ART ARDA SALDIRILAR

DW'nin haberine göre saldırı zincirinin en dikkat çekici adreslerinden biri Köln oldu. Ağustos ayında kentin Mülheim semtindeki Keupstraße'de bir kuyumcuya gece saatlerinde ateş açıldı. Polis, iş yerinin camında kurşun izleri tespit ederken olay yerinin karşısında çok sayıda mermi kovanı bulundu. İki şüphelinin saldırının ardından kaçtığı belirlendi. Polis, olayın kent merkezindeki bir lüks saat mağazasına yönelik önceki silahlı saldırılarla bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor.

Bundan yaklaşık 10 gün sonra Köln'ün güneyindeki Bonner Straße'de bir Türk kahvehanesinin camlarına dört kurşun isabet etti. Saldırı sırasında işletmenin kapalı olması nedeniyle içeride kimse bulunmazken, görgü tanıkları olay yerinden kaçan bir kişiyi tarif etti. Polis, bu saldırının da daha önceki vakalarla bağlantısını inceliyor.

DÖNERCİNİN EVİNE DE ATEŞ AÇILDI

Köln yakınlarındaki Erftstadt-Köttingen'de ise bir müstakil ev silahla tarandı. Olayla bağlantılı iki şüpheli için arama başlatıldı. Alman basınında yer alan bilgilere göre evin, döner işletmeleri bulunan bir iş insanına ait olduğu ve iş insanının daha önce yüksek miktarda haraç talebiyle tehdit edildiği öne sürüldü. Yetkililer soruşturmayı sürdürürken, olayın yeni nesil çetelerin haraç faaliyetleriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Son olarak Köln-Ostheim'da Türkiye kökenli işletmecinin bulunduğu belirtilen bir bara ateş açılması, kentteki saldırı serisini yeniden gündeme taşıdı. İki kişinin bulunduğu küçük bir otomobille bara yaklaşan saldırganlardan birinin araçtan inerek ateş ettiği, kurşunlardan bazılarının işletmeye isabet ettiği bildirildi.

ALMAN POLİSİ "GEN Z" MAFYASI ÜZERİNDE DURUYOR

NRW Eyalet Kriminal Dairesi, yaşananları Almanya'da son dönemde ortaya çıkan yeni bir suç fenomeni kapsamında değerlendiriyor. Alman makamları tarafından “Türk Gen Z mafyası” şeklinde adlandırılan grupların geleneksel suç örgütlerinden farklı olarak daha gevşek ve değişken yapılara sahip olduğu belirtildi.

Yetkililere göre grupların üyeleri sık sık değişiyor, sabit bir hiyerarşi yerine yatay bir yapılanma görülüyor ve failler farklı kentler arasında hızlı şekilde hareket edebiliyor. Üyelerin büyük bölümünün gençlerden oluşması nedeniyle yapılanmalar “Gen Z” olarak tanımlanıyor. Alman güvenlik birimleri, bazı saldırılarda Türk vatandaşları dışındaki kişilerin de kullanıldığını belirtiyor.

CİNAYETE TEŞEBBÜS VAKASI

LKA'nın verilerine göre NRW'de Şubat 2026'dan bu yana bu gruplarla ilişkilendirilen yaklaşık 20 suç vakası kayda geçirildi. Vakalar arasında silahlı saldırılar, kundaklama, mala zarar verme ve haraç amaçlı tehditler yer aldı. Altı olayda doğrudan ateşli silah kullanıldığı, iki olayda ise mühimmatın tehdit amacıyla bırakıldığı açıklandı. Vakaların birinde cinayete teşebbüs değerlendirmesi yapılırken bunun haraç olaylarıyla bağlantılı olmadığı belirtildi.

HEDEF VARLIKLI İŞLETME SAHİPLERİ

Alman güvenlik makamlarının değerlendirmesine göre grupların özellikle varlıklı Türkiye veya Türkiye kökenli işletme sahiplerini hedef aldığı düşünülüyor. İddiaya göre ilk aşamada yüksek miktarlarda para talep edilirken talebin karşılanmaması durumunda ise işletmeye, araca veya konuta silahlı saldırı düzenlenebiliyor.

Bu nedenle Köln'deki olaylarda hedeflerin rastgele seçilip seçilmediği kritik önem taşıyor. Kuyumcular, lüks saat mağazaları, restoranlar ve kahvehanelerin peş peşe hedef olması, polis açısından saldırılar arasında ortak bir motivasyon bulunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Ancak LKA, söz konusu saldırıların toplumun tamamına yönelik genel bir tehdit anlamına gelmediğinin altını çizdi. Yetkililere göre gruplar belirli kişi ve işletmeleri hedef alıyor. Buna karşın saldırıların yoğun yerleşim bölgelerinde gerçekleştirilmesi nedeniyle olaylarla ilgisi olmayan üçüncü kişilerin de tehlikeye maruz kalabileceği belirtildi.

DALTONLAR DİKKAT ÇEKTİ

Alman güvenlik birimlerinin radarındaki gruplar arasında “Daltonlar” öne çıktı. Bunun yanında “Casper”, “Ezgins” ve “Sirinler” gibi farklı isimlerle anılan yapılanmaların da Almanya'daki yeni nesil suç ağı içerisinde değerlendirildiği bildirildi. LKA, bu grupların bazı durumlarda iş birliği yaptığını, bazı durumlarda ise birbirleriyle çatıştığını belirtti.

Özellikle Daltonlar, Almanya'daki soruşturmalarda dikkat çeken yapılanmalardan biri haline gelmiş durumda. Alman kamu yayıncısı ARD'nin araştırmasına göre grubun Türkiye'de de ağır suçlarla ilişkilendirilen yöneticileri bulunuyor ve örgütlenmenin uluslararası bağlantıları araştırılıyor. Alman makamları, bazı yapıların Türkiye dışından yönlendirilmesi veya farklı ülkelerden eleman temin edilmesi ihtimalini de inceliyor.

BERLİN'DEN NRW'YE UZANAN SORUŞTURMA

Fenomenin merkezi uzun süre Berlin oldu. Başkentte Türk ve Kürt kökenli işletmecilerin iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar ve haraç girişimleri nedeniyle özel bir soruşturma birimi oluşturuldu.

Berlin polisi 2025'te BAO Ferrum adlı özel yapılanmayı devreye sokarken, savcılık da Şubat 2026'da Ferrum'un soruşturmalarından doğan dosyaları toplamak üzere “Telum” adlı özel bir soruşturma grubu kurdu. Şubat ayındaki resmi açıklamada, Türk-Kürt kökenli işletmecilerin hedef olduğu silahlı saldırılara ilişkin dosyaların arttığı belirtilmişti.

Mayıs ayında Berlin'de gerçekleştirilen büyük operasyonda yaklaşık 570 görevli 28 adreste arama yaptı ve dokuz kişi gözaltına alındı. Soruşturmada çok sayıda silah, uyuşturucu, nakit para, araç ve dijital materyal ele geçirildi. Yetkililer, grubun çok sayıda haraç olayında silahlı saldırılar düzenlediğinden şüphelenildiğini açıkladı.

Soruşturmanın NRW'ye kadar uzandığı da ortaya çıktı. Berlin polisinin açıklamasına göre 31 Temmuz'da Hamm'da 42 yaşındaki bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin Berlin'deki işletmecilere yönelik çok sayıda silahlı saldırı ve haraç olayından sorumlu olduğundan şüphelenildiği belirtildi.

BERLİN'DEN SONRA ROTA DEĞİŞTİ Mİ?

NRW emniyetinin üzerinde durduğu en önemli sorulardan biri de grupların faaliyet alanlarını mı genişlettiği, yoksa faillerin kentler arasında sürekli hareket ederek yeni bölgelerde saldırılar mı gerçekleştirdiği.

LKA, benzer suç örüntülerinin önce Berlin'de, daha sonra Almanya'nın güneyinde ve son dönemde NRW'de görülmesine dikkat çekti. Faillerin sabit bir ikamete bağlı olmaması, farklı eyaletlerde kısa süre içerisinde eylem gerçekleştirebilmeleri soruşturmaları zorlaştırıyor. Bu nedenle eyaletler ve federal güvenlik birimleri arasında bilgi paylaşımı artırılmış durumda.

AUGSBURG'DAKİ PATLAMA DA SORUŞTURMA ALTINDA

Soruşturmanın dikkat çektiği tek bölge NRW değil. Bavyera'nın Augsburg kentinde 2 Eylül'de bir binanın geçiş bölümünde meydana gelen patlama, iki kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Patlamanın bulunduğu pasajda bir banka ve Türkiye kökenli bir kuyumcu da bulunuyordu. Alman makamları olayın kesin nedenini henüz açıklamazken, bölgedeki Türk kuyumcuya yönelik daha önceki silahlı saldırıyla bağlantı ihtimali de araştırılıyor.

Augsburg'daki olayın ardından Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi soruşturmaya dahil oldu. Yerel kaynaklara göre kuyumcunun kurşunlara dayanıklı camında izler oluşurken camın kırılmadığı, çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı bildirildi.

Böylece Almanya'da ortaya çıkan tablo, tek bir kentteki saldırı serisinin ötesine geçiyor. Berlin'de başlayan ve özel birimler tarafından takip edilen haraç ve silahlı saldırı dosyalarının ardından Köln, Düsseldorf, Duisburg ve Bavyera'daki bazı olaylar da aynı suç fenomeni kapsamında inceleniyor.