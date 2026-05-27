Aktif yanardağın üzerinde patladı: Çarpsaydı 7 bin ton dinamit gücünde olacaktı

Filipinler'deki aktif Mayon Yanardağı üzerinde 25 Mayıs Pazar günü yerel saatle 22.33'te nadir bir gök olayı yaşandı. Zümrüt yeşili ışık saçan bir ateş topu meteoru atmosferde patlayarak parçalandı. Yaklaşık bir saniye süren parlama, yanardağın lav akışını izleyen PHIVOLCS'un siyah-beyaz ve afarTV'nin renkli canlı yayın kameralarına yansıdı.

YANARDAĞA ÇARPMADI, GÖKYÜZÜNDE İNFİLAK ETTİ

Olayın ardından PHIVOLCS yetkilileri sosyal medyada meteorun yanardağın kuzey yamaçlarına çarptığını paylaştı. Bu açıklama yanıltıcı videoların hızla yayılmasına neden oldu. Ancak sismik sensörlerde herhangi bir kaya düşmesi ya da sarsıntı kaydedilmemesi üzerine kurum iddiasını geri çekti.

PHIVOLCS temsilcileri düzeltme açıklamasında, "Yanardağ çevresindeki sismik, infrasound ve ek kamera görüntülerine yönelik incelememiz, meteorun atmosferdeyken parçalandığını ve Mayon'un yamaçlarına çarpmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

YEŞİL RENK NİKELDEN KAYNAKLANIYOR

Filipin Uzay Ajansı (PhilSA) yaptığı açıklamada ateş toplarının atmosfere aşırı hızla girdiğinde sürtünme nedeniyle buharlaştığını belirtti. Ajans, ısının çevredeki hava moleküllerini iyonlaştırarak parlak bir ışık çizgisi oluşturduğunu aktardı. Meteorun dikkat çeken zümrüt yeşili renginin ise gök taşındaki yüksek nikel konsantrasyonundan kaynaklandığı açıklandı.

MAYON OCAK'TAN BERİ PÜSKÜRÜYOR

Luzon Adası'nın Albay eyaletinde yer alan ve 2 bin 463 metre yüksekliğe sahip Mayon Yanardağı, Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizma Programı'na göre ocak ayının başından bu yana aktif durumda.

Ateş topu meteorlarının genellikle yeryüzünden 60 ila 100 kilometre yükseklikte buharlaştığı biliniyor. Filipin Bilgi Ajansı'nın tahminlerine göre meteorun doğrudan yanardağa çarpması halinde 6 bin 800 metrik ton dinamit gücüne eşdeğer bir etki oluşacaktı.

VİDEODAKİ İKİNCİ IŞIK UYDUYA AİT

afarTV yetkilileri, videonun sonunda meteor izinin yakınında yükselen küçük ışığın gök taşıyla ilgisi bulunmadığını, bunun bir uydu yansıması olduğunu açıkladı.