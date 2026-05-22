Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya 700 bin yıl sessiz kalan yanardağ uyandı: Zemin 10 ayda 9 santimetre yükseldi

700 bin yıl sessiz kalan yanardağ uyandı: Zemin 10 ayda 9 santimetre yükseldi

İran'ın güneydoğusundaki Taftan Yanardağı, 10 ayda yaklaşık 9 santimetre yükselerek uyanış sinyalleri verdi. Bilim insanları bölge yetkililerini uyardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
700 bin yıl sessiz kalan yanardağ uyandı: Zemin 10 ayda 9 santimetre yükseldi

İran'ın güneydoğusunda, Haş şehrine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yükselen Taftan Yanardağı'nda alışılmadık birhareketlilik başladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-1 uydularından elde edilen radar görüntüleri, yanardağın zemininin 10 ay içinde yaklaşık 9 santimetre yükseldiğini ortaya koydu. InSAR adıyla bilinen bu teknik, gece-gündüz ve bulut fark etmeksizin zemin hareketlerini hassas biçimde ölçebiliyor.

Araştırmayı yürüten ekip, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'ne (CSIC) bağlı IPNA'dan kıdemli yazar Pablo J. González önderliğinde çalıştı. Bulgular Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

taftan yanardağı

UYKUSUNDAN UYANIYOR

3 bin 940 metre yüksekliğiyle iki ana zirveye sahip olan Taftan, yaklaşık 700 bin yıldır büyük bir patlama yaşamadı. Ancak bu yanardağı gerçek anlamda sönmüş saymak mümkün değil, zirvesindeki gaz çıkış noktaları, sistemin hala aktif olduğuna işaret ediyor.

Basıncın kaynağı yüzeye çok yakın, yerin yalnızca 490-630 metre altında konumlanıyor. Araştırmacılar, hareketin derinlerdeki magmadan değil, yüzeye yakın hidrotermal sistemde sıkışan gaz ve akışkanlardan kaynaklandığını belirledi. Magma rezervuarı ise çok daha derinde, yaklaşık 3.2 kilometre aşağıda bulunuyor.

taftan yanardağı

SALINAN GAZLARIN KOKUSU 50 KİLOMETRE ÖTEDEN ALINIYOR

González, durumu şu sözlerle özetledi: "Gelecekte bu basınç bir şekilde serbest kalmak zorunda, ya şiddetli bir şekilde ya da daha sessizce. Bu çalışmanın amacı bölge halkında panik yaratmak değil. Bu, İran'daki bölge yetkililerine, burayı incelemek üzere bazı kaynaklar ayırmaları için yapılan bir uyanış çağrısıdır."

Kısa vadede asıl tehlike lav akıntısından ziyade sıcak akışkanların ani buharlaşmasıyla oluşabilecek freatik patlamalar ve kükürt gazı salınımları. Rüzgar koşullarına göre kükürt kokusu 50 kilometre ötedeki Haş şehrine kadar ulaşabiliyor.

taftan yanardağı

İRAN'IN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR

Taftan'ın en kritik zaafiyeti izleme altyapısının yokluğu. Dağda sürekli çalışan GPS alıcısı ya da sismometre gibi hiçbir yer tabanlı ölçüm cihazı bulunmuyor. Yanardağa ait son 10 bin yıllık patlama kayıtları da son derece yetersiz. Bu nedenle uzay radarları, bölgedeki değişimleri takip etmenin şu an için tek yolu.

Yanardağ patladı: 700 metreye kül püskürttüYanardağ patladı: 700 metreye kül püskürttü

Bilim insanları İran yetkililerinden acil adımlar atmasını bekliyor. Öneriler arasında yamaçlarda kükürt dioksit, karbondioksit ve su buharı ölçümlerinin başlatılması, temel düzeyde bir sismometre ağının kurulması ile tahliye planları ve risk haritalarının hazırlanması yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İran Doğal Afet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro