Akılalmaz olay: 17 yıldır raporlu maaş alan öğretmen emeklilik kararına dava açtı!

Almanya’da yaklaşık 17 yıldır raporlu olan bir öğretmenin zorunlu emeklilik kararı yargıya taşındı.

Almanya’nın Ruhr bölgesinde görev yapan kadın öğretmen Düsseldorf Bölge Yönetimi tarafından hakkında verilen emeklilik kararının iptali için Düsseldorf İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme sözcüsü, davanın öğretmenin resmen emekliye sevk edilmesine ilişkin karara itiraz kapsamında açıldığını açıkladı.

2009’DAN BERİ HİÇ DERS VERMEDİ

Wesel’deki bir meslek okulunda görev yapan öğretmenin dosyası, geçen yıl kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Kuzey-Ren Vestfalya eyalet siyasetinde de tartışmalara neden oldu.

2009 yılından bu yana hiç ders vermediği belirtilen öğretmenin, bu süreçte aralıksız sağlık raporu aldığı ancak eyalet yönetiminin uzun yıllar resmi sağlık muayenesi talep etmediği ifade edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından hem öğretmen hem de Düsseldorf Bölge Yönetimi’nde görevli bir çalışan hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

EMEKLİLİK KARARINI MAHKEMEYE TAŞIDI

Mahkeme sözcüsünün aktardığı bilgilere göre, öğretmen daha sonra resmi sağlık kontrolünden geçirildi. Düsseldorf Bölge Yönetimi ise mayıs ayinin sonunda öğretmenin emekliye sevk edilmesine karar verdi.

Öğretmen öğretmenin bu karara karşı açtığı dava 29 Haziran’da mahkemeye ulaştı. Sürecin devamında bölge yönetiminin savunmasını sunacağı ve ilgili belgeleri mahkemeye ileteceği, davaya ilişkin kararın ne zaman açıklanacağını ise henüz netlik kazanmadı.

Der Spiegel’in haberine göre, dava sonuçlanıncaya kadar öğretmen tam maaşını almaya devam edecek.

DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Duisburg Savcılığı’nın öğretmen hakkında yürüttüğü dolandırıcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında mart ayında öğretmenin evinde arama yapıldığı belirtilirken, savcılığın kadın görev yapamayacak durumda olduğunu gerçeğe aykırı şekilde beyan ettiği ve raporlu olduğu dönemde heilpraktiker olarak çalıştığı iddiasını araştırdığı aktarıldı.