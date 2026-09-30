Ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor! Kızı Bruce Willis'in son halini paylaştı

Hollywood'un unutulmaz aksiyon yıldızlarından Bruce Willis, yıllardır mücadele ettiği frontotemporal demans nedeniyle yaşamını gözlerden uzak sürdürüyor. 71 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, çoğunlukla eşi Emma Heming ve kızları tarafından paylaşılıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Willis'in son görüntüsü ise kızı Tallulah Willis'ten geldi. 32 yaşındaki Tallulah, babasını alnından öperken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Genç kadın, babasıyla verdiği bu samimi kareye "Çok tatlı!" notunu düştü.

Ünlü oyuncu, uzun süredir kamuoyu karşısına nadiren çıkıyor. Bruce Willis son olarak 8 Ağustos'ta kızı Tallulah'ın müzisyen Justin Acee ile gerçekleştirdiği düğünde görüntülenmişti. Willis, törende yeni evli çiftle birlikte objektiflere gülümseyerek poz vermişti.

OYUNCULUĞU BIRAKMASINA NEDEN OLDU

Bruce Willis'in sağlık sorunları ilk kez 2022 yılında ailesinin yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Ailesi, oyuncuya afazi teşhisi konulduğunu ve bu nedenle oyunculuk kariyerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

Afazi, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerindeki hasar nedeniyle kişinin konuşma, konuşulanları anlama, okuma veya yazma becerilerinde kayıp ya da kısıtlamaya yol açabilen bir durum olarak biliniyor.

Aile, 2023 yılında ise Willis'in teşhisinin frontotemporal demans (FTD) olarak güncellendiğini açıklamıştı. Hastalığın ilerlemesinin ardından oyuncunun günlük yaşamında daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

EVİNE YAKIN AYRI BİR EVE TAŞINDI

Willis, 2025 yılında eşi Emma Heming ve kızlarıyla birlikte yaşadığı evin yakınındaki ayrı bir eve taşındı. Ünlü oyuncunun burada günün 24 saati görev yapan profesyonel bakıcılardan oluşan bir ekip tarafından desteklendiği aktarıldı.

Ailesi ise bu süreçte Willis'i yalnız bırakmıyor. Hem eski eşi Demi Moore'dan olan üç kızı hem de Emma Heming'den olan iki kızı, oyuncunun yaşadığı eve düzenli olarak giderek babalarıyla vakit geçiriyor.

Bruce Willis'in ailesi de uzun süredir sergiledikleri dayanışmayla dikkat çekiyor. Oyuncunun 63 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 47 yaşındaki şimdiki eşi Emma Heming'in de iyi bir ilişki sürdürdüğü ve ailenin zaman zaman tüm çocuklarıyla birlikte bir araya geldiği biliniyor.

BEŞ KIZI BULUNUYOR

Bruce Willis'in Demi Moore ile 2000 yılında sona eren 13 yıllık evliliğinden Rumer (38), Scout (35) ve Tallulah (32) olmak üzere üç kızı bulunuyor.

Oyuncunun Emma Heming ile evliliğinden ise Mabel (14) ve Evelyn (12) adında iki kızı var.

Willis'in özel hayatındaki en önemli destekçilerinden biri olan ailesi, oyuncunun hastalık sürecinde de yanında olmaya devam ediyor. Tallulah'ın son paylaşımı da uzun süredir kameralardan uzak yaşayan yıldızın ailesiyle geçirdiği zamandan nadir bir görüntüyü kamuoyuna taşımış oldu.