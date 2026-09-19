ABD’ye çalışmaya giden 21 yaşındaki Türk öğrenci Ahmet denizde can verdi

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaz dönemini çalışarak geçiren 21 yaşındaki Türk üniversite öğrencisi Ahmet Yimenici, izin gününde girdiği denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, perşembe günü North Wildwood kentinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Work and Travel (WAT) programı kapsamında ABD’de bulunan Yimenici, izin gününde Ocean Avenue yakınlarındaki sahile gitti. Denize giren genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

SÖRFÇÜLER YARDIM ETTİ

Yimenici’yi sudaki bir grup sörfçü fark etti. Sörfçüler, akıntıya kapılan genci sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı. Ancak Yimenici’nin bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Sahilde ilk müdahalesi yapılan 21 yaşındaki öğrenci, ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yimenici kurtarılamadı.

YAZ TATİLİNİ ABD'DE GEÇİRİYORDU

Yimenici’nin, üniversite öğrencilerinin yaz tatili döneminde ABD’de yasal olarak çalışmasına ve seyahat etmesine imkan sağlayan Work and Travel programı kapsamında New Jersey’e gittiği öğrenildi.

21 yaşındaki öğrencinin North Wildwood’da Meksika yemekleri yapan bir restoranda çalıştığı belirtildi. Yimenici’nin izin gününde sahile gittiği ve denize girdikten sonra akıntıya kapıldığı aktarıldı.

Olayın yaşandığı sırada hava sıcaklığının yaklaşık 28 derece olduğu belirtilirken, sahilde cankurtaran bulunmadığı da ifade edildi.

CENAZENİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Genç öğrencinin ölümünün ardından ailesinin cenazeyi Türkiye’ye getirebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ailenin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanyada toplanacak yardımların Yimenici’nin cenazesinin ABD’den Türkiye’ye getirilmesi için kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.