ABD'den Hürmüz Boğazı itirafı: Kontrol halen İran'ın elinde

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen "İran ile yaşanan çatışma ve Afrika'daki askeri hazırlık durumu" başlıklı oturumda değerlendirmelerde bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KONTROLÜ İRAN'DA, TEHDİTLER SÜRÜYOR

Cooper, ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatıldığını ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti. "İran'ın boğazlar üzerinden ticareti durdurma yeteneği önemli ölçüde azaldı ancak sesleri çok yüksek ve bu tehditler, ticaret sektörü ve sigorta sektörü tarafından açıkça duyuluyor" dedi. ABD kuvvetlerinin İran'ın 8 bin deniz mayınından oluşan envanterinin yüzde 90'ından fazlasını imha ettiğini savunan Cooper, buna rağmen İran'ın hâlâ gemileri tehdit edebilecek yeteneklere sahip olduğunu söyledi.

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİ "BİR NESİL" GERİLETİLDİ İDDİASI

Cooper, ABD ve İsrail tarafından İran'ın silah üretim tesislerine yönelik 1450'den fazla saldırı düzenlendiğini belirterek, bu saldırılarla İran'ın balistik füze, insansız hava aracı (İHA) ve deniz sanayi üssünün yüzde 85'inden fazlasına zarar verildiğini savundu. Cooper, İran'ın donanmasını yeniden inşa etmesinin "bir nesil" alacağını, İHA ve füze üretiminin toparlanmasının da yıllar süreceğini ifade etti.

ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE, ASKER ÇEKİLME TARİHİ YOK

Cooper, ABD donanmasının İran limanlarına uyguladığı abluka ve geçen hafta yaşanan karşılıklı ateş açmalara rağmen, 7 Nisan'da varılan ateşkesin hâlâ yürürlükte olduğunu belirtti. Amerikan birliklerinin bölgeden ne zaman çekileceğine dair ise herhangi bir zaman çizelgesi sunmadı.

SENATÖRLERDEN YARGI TARTIŞMASI

Virginia Senatörü Tim Kaine, Adalet Bakanlığı'nın Başkan Trump'ın İran'a saldırı başlatma yetkisini haklı çıkaran hukuki görüşünü komite üyeleriyle paylaşmadığını belirterek, "Eğer savaşın hukuki gerekçesini görmemize izin vermiyorlarsa, neyi saklıyorlar?" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, bu hafta Kongre üyelerine savaşın maliyetinin 29 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.