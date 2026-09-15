ABD uzayı da silahlandırdı! Bakan ilk kez açık açık söyledi

ABD, uzaydaki askeri faaliyetleriyle ilgili dikkat çekici bir bilgiyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, Washington’ın uzaya silah yerleştirdiğini doğrularken, sistemin niteliği ve kapasitesine ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı.

DETAYLAR PAYLAŞILMADI

Meink’in açıklamalarına göre ABD’nin yörüngede bulunan söz konusu silah sisteminin ne olduğu, hangi koşullarda kullanılabileceği, hangi özelliklere sahip olduğu ve ne zaman uzaya gönderildiği açıklanmadı. Meink, yalnızca bu kapasitenin ABD güçlerini düşmanca girişimlere karşı korumak açısından gerekli olduğunu söyledi.

ABD’li bakan, bazı rakip ülkelerin Washington’ın uzaydaki algılama sistemlerini ve komuta-kontrol altyapısını etkisiz hale getirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü de öne sürdü. Meink, bu ülkelerin isimlerini ise açıklamadı.

RUSYA VE ÇİN SUÇLAMASI

ABD'li askeri yetkililer daha önce Rusya ve Çin’in olası bir gelecekteki çatışmada Amerikan uydularını hedef alabilecek ve devre dışı bırakabilecek çeşitli yöntemler geliştirdiğini savunmuştu.

Washington, bu tehdit değerlendirmesini gerekçe göstererek uzaydaki askeri kapasitesini genişletme planlarını da gündeme getirmişti. Uzay, ABD'nin savunma stratejisinde giderek daha kritik bir alan haline gelirken, yörüngedeki uyduların iletişim, istihbarat, erken uyarı ve komuta-kontrol faaliyetleri açısından taşıdığı önem de artıyor.

"ALTIN KUBBE"NİN BİR PARÇASI

Donald Trump yönetiminin planladığı "Altın Kubbe" füze savunma sisteminde de uzay tabanlı askeri kabiliyetlere önemli bir rol verilmesi öngörülüyor.

Washington’ın planları arasında, önleyici füzeler de dahil olmak üzere uzay tabanlı savunma unsurlarının geliştirilmesi bulunuyor. Bu kapasitenin, ABD'yi balistik füzeler başta olmak üzere havadan gelebilecek farklı tehditlere karşı koruması hedefleniyor.

Meink’in son açıklaması ise ABD'nin yalnızca gelecekte uzayda silahlandırma planları yapmadığını, yörüngede halihazırda bir silah kapasitesinin bulunduğunu kamuoyu önünde ilk kez doğrulaması açısından dikkat çekti. Ancak sistemin özellikleri ve operasyonel kullanımına ilişkin ayrıntıların gizli tutulması, ABD'nin uzaydaki askeri kabiliyetlerinin boyutuna dair soru işaretlerini artırdı.