ABD Kongre üyesinden F-35 açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, New York'ta AA muhabirinin Türk-Amerikan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı. Wilson, açıklamalarında Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne verdiği desteği öne çıkardı.

WILSON'DAN F-35 DESTEĞİ

Wilson, Kore Savaşı'ndan bu yana süren işbirliğine işaret ederek Washington ile Ankara arasındaki bağların derinliğine dikkati çekti. Ankara'nın F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü konusundaki çabaları sorulduğunda Wilson, "umutlu" olduğunu belirtti.

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI İÇİN ÇAĞRI

Wilson, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Türkiye ile çalışmasını desteklediğini belirterek, Washington ile Ankara arasındaki işbirliğinin "güç yoluyla barışa" katkıda bulunacağını ekledi. Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını destekleyip desteklemediği sorulan Wilson, "Evet destekliyorum." diye yanıt verdi ve "Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası" (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını da desteklediğini belirtti.

'KARŞILIKLI FAYDA İSTİYORUZ'

Wilson, "Ancak sonuç olarak şuna geri dönelim: Türkiye, Amerika'nın büyük bir müttefikidir; Amerika da Türkiye'nin müttefikidir ve biz karşılıklı fayda istiyoruz." dedi.