ABD İran'da nükleer santrali hedef aldı! Buşehr'de peş peşe patlamalar

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim yeni bir gelişmeyle daha kritik bir aşamaya taşındı. İran basını, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde iki ayrı patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Buşehr'de peş peşe iki patlama meydana geldi.

"ÇOK SERT VURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Patlama haberleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından gece saatlerinde başlayan bombardımanla aynı döneme denk geldi. ABD ordusunun düzenlediği saldırılarda, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yakın stratejik bölgelerinin hedef alındığı belirtilmişti.

NÜKLEER SANTRAL HEDEF ALINDI

Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı ise yaptığı açıklamada, ABD saldırılarında İran'ın güneyindeki Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresinin hedef alındığını doğruladı. Ancak santralin durumu ve olası hasara ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri vurduklarını açıkladı. Karşılıklı saldırılarla birlikte Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik artarken, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe ediliyor. (AA)