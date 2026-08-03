3. Dünya Savaşı'nın eşiğinden dönülmüş! İran Ukrayna'ya saldırı planını resmen açıkladı

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral ve İran dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, katıldığı televizyon programında Hürmüz Boğazı ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA'YA SALDIRININ EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞ

Rızai, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi hedef almasına ilişkin misilleme hazırlığında olduklarını ancak Kiev'den özür dilendiği için bu operasyonun iptal edildiğini belirtti. Rızai, şu açıklamayı yaptı:

"Ukrayna'nın üç bölgesine saldırı hazırlığı içindeydik, sonra 'yanlışlık oldu' dediler ve konuyu araştırmak için saldırıyı durdurduk."

İranlı yetkili, saldırı hazırlığının durdurulmasına rağmen olayın araştırılmaya devam ettiğini ve gereken adımların atılacağını sözlerine ekledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İRAN'IN GÜZERGÂHI DIŞINDAKİ ROTALARA İZİN YOK

Rızai, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda ise net bir mesaj vererek, "Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam etmesinin Amerikan savaş gemilerini riske atacağını vurgulayan Rızai, gemilerin boğazın güney güzergahına getirilmesi halinde doğrudan hedef alınacaklarını belirtti.

(AA)