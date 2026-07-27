İran-Ukrayna gerilimi tırmanıyor: Asalak yönetimin yaptığı cevapsız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran ticari gemisini hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erakçi, konuyu Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmelerinde de ele aldığını belirtti.

ERAKÇİ'DEN SERT TEPKİ

Arakçi, saldırıya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenski, bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki 'asalak' yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim."

ZELENSKİ SALDIRIYI DOĞRULAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı "askeri sevkiyat taşıyan" gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını duyurmuştu. İran ise saldırıya uğrayan geminin ticaret gemisi olduğunu ve bir denizcinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

UKRAYNA TEMSİLCİSİ ÇAĞRILMIŞTI

Saldırının ardından Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Erakçi'nin son açıklaması, iki ülke arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.

(AA)