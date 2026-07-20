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241 metreden camlar bir bir sokağa düşütü: 10 bin 344 paneli tek tek söktüler

ABD'nin Boston kentindeki 241 metrelik John Hancock Kulesi, rüzgarda aşırı sallanması ve 227 kilogramlık camlarının sokağa düşmesiyle mühendislik tarihinin en büyük krizlerinden birine sahne oldu. Cephesi ahşapla kaplanan bina alay konusu oldu.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
241 metreden camlar bir bir sokağa düşütü: 10 bin 344 paneli tek tek söktüler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde inşa edilen 241 metre yüksekliğindeki John Hancock Kulesi, mühendislik tarihinin en büyük krizlerinden birine sahne oldu. Tasarım hatası nedeniyle yüzlerce metre yukarıdan düşen dev camlar şehre korku dolu anlar yaşatırken, kriz binanın tamamen ahşap levhalarla kaplanmasıyla sonuçlandı.

241 metreden camlar bir bir sokağa düşütü: 10 bin 344 paneli tek tek söktüler - Resim : 1

227 KİLOGRAMLIK CAMLAR SOKAĞA DÜŞTÜ

Boston kentinin simgelerinden biri olması hedeflenen John Hancock Kulesi, aynalı dış cephesiyle gökyüzünü yansıtacak şekilde tasarlandı. Ancak binanın inşaat sürecinde 227 kilogram ağırlığındaki dev cam paneller onlarca kat yukarıdan sokağa düşmeye başladı.

Her biri iki motosiklet ağırlığında olan 10 bin 344 pencere ünitesi hem çevre binalar hem de sokaktaki vatandaşlar için ölümcül bir tehdit yarattı. İncelemeler sonucunda orijinal çift camlı yalıtım tasarımının sıcaklık değişimlerine karşı çok rijit olduğu ve ısıl genleşmeyi ememediği belirlendi.

241 metreden camlar bir bir sokağa düşütü: 10 bin 344 paneli tek tek söktüler - Resim : 2

HALK ARASINDA ALAY KONUSU OLDU

Mühendislik firması SGH tarafından yapılan analizlerde sadece kırılan pencereleri değiştirmenin riski ortadan kaldırmayacağı saptandı. Tüm cephede aynı hatalı sistemin kullanıldığının kanıtlanması üzerine 10 bin 344 cam panelin tamamının sökülmesine karar verildi.

Camların incelenmesi ve analizi sırasında açılan boşluklara geçici olarak kahverengi ahşap levhalar yerleştirildi. Binanın mavi aynalı cephesinde oluşan bu yamalı görüntü nedeniyle halk kuleye 'Kontrplak Sarayı' lakabını taktı.

241 metreden camlar bir bir sokağa düşütü: 10 bin 344 paneli tek tek söktüler - Resim : 3

KULEDEKİ AŞIRI SALLANTI DURDURULDU

Kulenin tek sorunu sokağa düşen camlar değildi. Gökdelenlerin rüzgarda esnemesi normal kabul edilse de bu yapının rüzgarda normalden fazla sallanması bina içindeki konforu tamamen bozdu. Yaşanan hareketlilik yapısal bileşenler üzerindeki stresi de artırdı.

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SGH uzmanlarının hazırladığı rapor doğrultusunda tüm cephe tek katlı temperli camlarla yenilendi. Kulenin tehlikeli sallantısını azaltmak için ise tepe noktasına yakın bir yere ayarlı kütle sönümleyici sistemi yerleştirildi ve ek yapısal güçlendirmeler yapıldı. Yaşanan bu yapısal kriz mühendislik tarihine geçti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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