Yıkılır dediler, 30 yıldır depremlere rağmen dimdik ayakta!

Ekvador'un Machala kentinde bulunan ve halk arasında "El Inmortal" (Ölümsüz) olarak bilinen bina, sıra dışı mimarisiyle yıllardır görenleri şaşkına çeviriyor. İlk bakışta her an yıkılacakmış izlenimi veren yapı, buna rağmen 30 yılı aşkın süredir meydana gelen çok sayıda güçlü depremi neredeyse hasarsız atlattı.

İLK GÖREN "BU BİNA NASIL AYAKTA DURUYOR?" DİYE SORUYOR

Machala'nın merkezinde, Pichincha ve Buenavista caddelerinin kesişiminde bulunan dört katlı bina, özellikle dar zemin katıyla dikkat çekiyor. Yapının en dikkat çekici özelliği ise üstteki üç katın, herhangi bir destek direği olmadan yaklaşık 5 metre dışarı taşması.

Bu sıra dışı tasarım nedeniyle bina, yıllardır hem kent sakinlerinin hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ DE ATLATTI

"Ölümsüz" lakabını taşıyan bina, 2023 yılında Ekvador'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremi de minimum hasarla atlattı.

Depremin ardından bazı yerel medya kuruluşları yapının öne doğru eğildiğini ve yıkılma riski taşıdığını öne sürdü. Bunun üzerine yayaların güvenliği için bina çevresindeki kaldırım şeritlerle kapatıldı ve Risk Yönetim Sekreterliği ekipleri binada inceleme başlattı.

BİNA SAHİBİ İDDİALARI YALANLADI

Binanın sahibi Willman Sanchez, deprem sonrası çıkan söylentilere tepki göstererek yapının güvenli olduğunu söyledi. Sanchez, El Universo gazetesine yaptığı açıklamada, "Yanlış söylentiler ve asılsız yorumlar istemiyoruz. Vatandaşlardan tek isteğimiz sakin olmaları" dedi.

Binanın, Guayaquil'deki çok sayıda yüksek yapının da mühendisi olan Jorge Manzano tarafından inşa edildiğini belirten Sanchez, yapının tüm teknik gereklilikleri karşıladığını ifade etti.

30 YILDA EN AZ 8 BÜYÜK DEPREM GÖRDÜ

Binanın sahibi, insanların alışılmadık görünümü nedeniyle yıllardır yapının ne zaman çökeceğine dair tahminlerde bulunduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sanchez'e göre bina, son derece sağlam bir temel sistemi ve derin zemin yapısı üzerine inşa edildi. Bu sayede yaklaşık 30 yılı aşkın süredir ayakta kalan yapı, en az sekiz büyük depremi ciddi bir hasar almadan atlattı.

ALT KATI İŞ YERİ, ÜST KATLARI DAİRE

Bugün Machala'nın simgelerinden biri haline gelen "Ölümsüz" binasının zemin katında çeşitli işletmeler faaliyet gösterirken, üst katlarda ise daireler bulunuyor.

Sıra dışı mimarisi nedeniyle hala sosyal medyada ve haberlerde gündem olan yapı, görüntüsüyle korkutsa da bugüne kadar depremlere karşı gösterdiği dayanıklılıkla adının hakkını vermeyi sürdürüyor.