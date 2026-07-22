Tek bir taşını sökmediler: Tam 18 bin tonluk tarihi konağı taşıdılar

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 18 bin ton ağırlığındaki tarihi konak, yol genişletme çalışmaları için yıkılmak yerine çelik ve beton raylar üzerinde 10,5 metre taşındı. Operasyon Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

YIKAMADILAR, RAYLARIN ÜZERİNDE TAŞIDILAR

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1908 yılında inşa edilen ve yaklaşık 18 bin ton ağırlığındaki tarihi konak, yol genişletme çalışmaları nedeniyle yıkılmak yerine raylar üzerinde yaklaşık 10,5 metre taşındı. 23-27 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon, Guinness Dünya Rekorları tarafından bütün halde taşınan en ağır yapı olarak kayıtlara geçti.

YOL İÇİN YIKILACAKTI, SON ANDA KARAR DEĞİŞTİ

Bakü'nün Nizami bölgesi, 39 Fizuli Caddesi'nde bulunan tarihi konak, yol genişletme çalışmaları için gerekli alanı işgal ediyordu. Ancak yapının mimari ve tarihi değeri nedeniyle yıkım yerine tamamen taşınmasına karar verildi. Petrol iş insanı İsa Bey Hacıski tarafından 1908 yılında yaptırılan yapı, taş duvarlarla inşa edildi. Yaklaşık 52 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğindeki konak, yerel kaynaklarda Hajinski Kardeşler Evi olarak da biliniyor.

TEK BİR ÇATLAK BİLE OLUŞMAMASI İÇİN HESAP YAPTILAR

Taşıma işleminden önce ekipler bodrum duvarlarına yeni taşıyıcı sistemler yerleştirdi. Binanın ağırlığını geçici olarak taşıyacak bu destekler sayesinde yapı, orijinal temelinden güvenli şekilde ayrıldı. Mühendisler, binlerce tonluk yükün çatlak ya da çökme oluşturmadan aktarılması için hassas hesaplamalar yaptı.

DEV KONAĞIN ALTINA ÇELİK RAY DÖŞEDİLER

Yeni desteklerin altına çelik ve betondan oluşan özel bir ray sistemi kuruldu. Ardından konak, orijinal temelinden tamamen ayrılarak bu rayların üzerine alındı. Böylece tarihi yapı tek parça halinde hareket ettirilmeye hazır hale getirildi.

9 HİDROLİK KRİKO İLE 18 BİN TONU HAREKET ETTİRDİLER

Guinness Dünya Rekorları'na göre konak, 9 hidrolik kriko yardımıyla yavaş ve kontrollü şekilde yaklaşık 10,5 metre geriye taşındı. Azernews ise mesafeyi 10,6 metre olarak aktardı. Operasyon 23 Nisan'da başladı ve 27 Nisan 2013'te tamamlandı. Çalışmalara 100'den fazla uzman katıldı.

YENİ TEMELİ ESKİSİNDEN DAHA SAĞLAM YAPILDI

Taşıma işleminin ardından tarihi yapı yeni temeline oturtuldu. Operasyonu gerçekleştiren Hollandalı Bresser şirketi, yeni temel çalışmalarının yaklaşık iki hafta sürdüğünü açıkladı. Yerel kaynaklara göre yeni temel, yapının deprem dayanımı da dikkate alınarak eski temelden daha sağlam şekilde inşa edildi.

TAŞINDIKTAN SONRA SAKİNLERİ EVLERİNE DÖNDÜ

Dönemin Bakü Belediye Başkanı Hajibala Abutalibov, çalışmaların tamamlanmasının ardından binada yaşayanların birkaç hafta içinde dairelerine dönebileceğini açıkladı. Böylece yapı yalnızca korunmakla kalmadı, kullanımına da devam edildi.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Guinness Dünya Rekorları, yaklaşık 18 bin metrik ton ağırlığındaki konağı, bütün halde taşınan en ağır bina olarak tescil etti. Rekor, yalnızca taşınan mesafeden değil; tarihi yapının sökülmeden, mimarisi korunarak yeni temeline güvenli şekilde aktarılmasından dolayı verildi. Operasyonun görüntüleri ise hızlandırılmış çekimlerle kayıt altına alınarak dünya genelinde ilgi gördü.