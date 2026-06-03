Samsun’da silahlı saldırı kimyasal sızıntıya yol açtı: 6 polis etkilendi

İddiaya göre U.G. isimli kişi, sanayi sitesindeki başka bir iş yerinden geri dönüşüm firmasına defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucu, tesiste bulunan solvent ve tiner karışımı kimyasal maddelerin depolandığı 1 tonluk dört tank isabet aldı. Mermilerin deldiği tanklardan kimyasal madde sızmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sızıntı nedeniyle hafif şekilde etkilenen 6 polis memuru tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polislerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

AFAD, itfaiye ve emniyet ekiplerinin bölgede güvenlik ve temizleme çalışmaları sürerken, saldırının ardından araçla kaçtığı belirtilen U.G. Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın, mülk sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği iddia edilirken, soruşturma devam ediyor. (AA)