Ozempic ve Wegovy gibi kilo verme iştahı büyük ölçüde azalttığı için uzmanlar, hastaların yeterli protein ve vitamin almadığı takdirde kas kaybı, yorgunluk ve beslenme yetersizliği yaşayabileceği konusunda uyarıyor.

AMERİKALILARIN SEKİZDE BİRİ BU İLAÇLARI KULLANIYOR

Statista verilerine göre, Ozempic ve Wegovy gibi GLP-1 sınıfı ilaçlar popülaritesini artırarak Mart 2026 itibarıyla Amerikalıların sekizde biri tarafından kullanılmaya başlandı. Bu artış obezite oranlarındaki düşüşle aynı zamana denk gelirken, uzmanlar madalyonun diğer yüzüne dikkat çekiyor.

"İLAÇLAR YAĞ VE KAS KÜTLESİ ARASINDA AYRIM YAPMAZ"

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Fatima Cody Stanford, hastaların ne yediklerine dikkat etmemesi durumunda ciddi beslenme riskleriyle karşılaşabileceğini belirtti. Stanford, ilaçların iştahı baskılaması nedeniyle protein alımının azalabileceğini, bunun da kas kütlesi ile kemik yoğunluğu kaybına yol açabileceğini ifade ederek, “Bu ilaçlar yağ ve kas kütlesi arasında ayrım yapmaz, bu nedenle yeterli beslenme olmadan hastalar her ikisini de kaybedebilir” uyarısında bulundu.

PROTEİN VE VİTAMİN EKSİKLİĞİ RİSKİ BÜYÜYOR

Öğün atlamanın ve uzun süre yemek yememenin baş dönmesi ve yorgunluk yarattığını belirten uzmanlar; D vitamini, kalsiyum, demir ve B vitaminleri gibi temel mikro besinlerin eksilebileceğini aktarıyor. Newsweek'in haberine göre, ayrıca ilaçların mide bulantısı gibi gastrointestinal yan etkileri, hastaların belirli gıdalardan kaçınmasına ve eksikliklerin derinleşmesine neden olabiliyor.

UZMANLARDAN GLP-1 KULLANICILARINA KRİTİK UYARILAR

İngiltere merkezli Curely'den baş eczacı Sobia Qasim, amaçlarının sadece kilo vermek değil, kas kütlesini ve gücü korurken yağ kaybetmek olması gerektiğini vurguladı. Uzmanların bu süreçte öne çıkardığı temel ilkeler şunlar:

Proteine öncelik vermek: Kas kaybını önlemek için her öğünde yağsız protein kaynakları tüketmek.

Kas kaybını önlemek için her öğünde yağsız protein kaynakları tüketmek. Küçük ve düzenli öğünler: İştah düşük olsa bile beslenme yetersizliğini önlemek adına porsiyonları küçültmek.

İştah düşük olsa bile beslenme yetersizliğini önlemek adına porsiyonları küçültmek. Direnç antrenmanı: Kilo verme sürecini kas ve metabolik sağlığı korumak için egzersizle desteklemek.

Kilo verme sürecini kas ve metabolik sağlığı korumak için egzersizle desteklemek. Sağlıklı yağlar ve lif: Tam tahıllar, baklagiller, meyve, sebze, kuruyemiş ve zeytinyağı ile dengeli bir tabak oluşturmak.

BU GIDALARI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

Küçük porsiyonlarda yüksek besin değeri sağlayan gıdalara odaklanılması gerektiğini belirten uzmanlar, edamame, balık, yoğurt, tohumlar, yumurta, süzme peynir, kümes hayvanları, fasulye ve fındık ezmesini ön plana çıkarıyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Dr. John Batsis, hastaların tek tip beslenmek yerine bir diyetisyen eşliğinde kişiselleştirilmiş bir beslenme planı izlemesi gerektiğini hatırlatıyor.