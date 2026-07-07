İnternet kablosu döşerken bulundu: Tam 75 tane, her biri 250 kilo!

Fransa'nın Calvados bölgesindeki Verson kasabasında, fiber optik kablo döşeyen inşaat işçileri, Caen yakınlarında kazı yaparken İkinci Dünya Savaşı dönemine ait tam 75 adet bomba buldu.

Her biri 250 kilo ağırlığında olan devasa nesneler, bölgede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu.

İŞÇİLER KABLO DÖŞERKEN TARİH FIŞKIRDI

2 Temmuz 2026'da meydana gelen olayda, belediyenin internet altyapısını güçlendirmek için kazı yapan ekipler, sıradan bir inşaat alanı yerine onlarca gömülü tarihi eserle karşılaştı.

Toplamda 75 adet olan ve ağırlıklarıyla dikkat çeken İkinci Dünya Savaşı bombaları için hemen uzman ekipler seferber edildi.

PATLAMA RİSKİ YOK: HEPSİ BETONDAN ÇIKTI!

Bölge halkında büyük merak uyandıran keşfin ardından belediye yetkilileri yüreklere su serpti. Özel bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemeler sonucunda, bombaların İkinci Dünya Savaşı sırasında eğitim amaçlı kullanıldığı ve tamamen betondan yapıldığı anlaşıldı. Herhangi bir patlayıcı madde içermeyen bu 250 kiloluk dev kütlelerin yerel halk için hiçbir tehlike oluşturmadığı açıklandı.

MÜZELER SIRAYA GİRDİ, KOLEKSİYONLARA GİDİYOR

Fransız basınından France3'ün aktardığı bilgilere göre, risk taşımayan bu tarihi parçalar güvenli şekilde inşaat alanından çıkarılarak kayıt altına alındı.

Belediye, savaş döneminin hatıralarını yaşatmak amacıyla bombaları bölgedeki müzelere bağışlayacağını duyurdu. Carpiquet'te bulunan ünlü D-Day Wings Müzesi, sergilemek üzere bombaların bir kısmını almak için şimdiden resmi başvuruda bulundu.