Çamaşır makinesiz de tertemiz yastıklar mümkün!

Yastıklar zamanla vücut kokularını, nemi ve tozu emer; bu da hoş olmayan bir kokuya ve konforun azalmasına neden olur. Yastıklarınızı birkaç ayda bir yıkamanız önerilse de, bazen daha basit ve hızlı bir çözüme ihtiyaç duyulabilir.

Yastığınızı hızlıca ferahlatmanın en popüler yöntemlerinden biri kabartma tozu kullanmaktır. Kabartma tozu doğal bir koku giderici görevi görür.

İçindeki alkali bileşikler kokuya neden olan moleküllere bağlanarak bunların giderilmesine yardımcı olur. Yastığın yüzeyine serpin ve bir saat bekletin, ardından yüzeydeki tozu elektrik süpürgesiyle temizleyin.

UV ışınları ayrıca kokuya neden olan bakteri ve mikroorganizmaları doğal olarak parçalar. Güneşli bir günse, yastığı dışarı çıkarın ve birkaç saat boyunca ara sıra çevirerek havayla kurumasını sağlayın. UV ışığına maruz kalma süresi ne kadar uzun olursa, sonuçlar o kadar iyi olur.

Endüstriyel ürünler kullanmadan ekstra ferahlık istiyorsanız, su ve birkaç damla seçtiğiniz uçucu yağ kullanarak hafif bir oda parfümü yapabilirsiniz.

Yastığı hafifçe püskürtün, fazla ıslatmamaya dikkat edin ve kurumaya bırakın. Kokuya ek olarak, okaliptüs veya lavanta gibi bazı yağlar mikropları yok etmeye yardımcı olabilecek özelliklere de sahiptir.