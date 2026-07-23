Ailenin tek geçim kaynağı uçurumdan düşmüştü: Yerine 2 inek ve 2 buzağı bağışlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeniışık köyünde yaşayan Özbek ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğin uçuruma düşerek ölmesinin ardından yaşanan mağduriyet, yapılan destekle giderildi.

Yıllardır baktıkları ve hem geçimlerini sağladıkları hem de çocuklarının süt ihtiyacını karşıladıkları inek, otladığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşerek öldü. Hayvanının başından ayrılmayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'in gözyaşları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Olayın basına yansımasının ardından Van merkezli Dünyada Son Umut Derneği aileye destek olmak için çalışma başlattı.

Dernek Başkanı Onur Akman, aileyle görüştüklerini ve ihtiyaçlarını belirlediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Haberi görür görmez yola çıktık. Aileyle görüştük ve ihtiyaçlarını belirledik. Tek geçim kaynakları olan ineklerini kaybetmişlerdi. Dernek olarak ve destekçilerimizle birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Aileye 2 inek ve 2 buzağı alarak teslim ettik. Amacımız, yeniden üretime devam edebilmelerini ve yüzlerinin yeniden gülmesini sağlamaktı."

Akman, ailede anne sütünden kesilen küçük bir çocuğun inek sütüyle beslendiğini, bu nedenle hayvanın kaybının aileyi daha da zor durumda bıraktığını ifade etti.

Ayni Özbek ise ineğin telef olması nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "Sağ olsunlar bana 2 inek ve 2 buzağı getirdiler. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Destek veren herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

(DHA-AA)