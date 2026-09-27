2 katlı evi bağladılar: Denizin tam ortasına taşıdılar!

San Francisco Körfez Bölgesi’nde balık avlayan 57 yaşındaki tekne kaptanı Zack Medinas, açık suda kendisine doğru ilerleyen 2 katlı bir ev görünce şaşkına döndü. Soluk sarı renkli ev, bir mavnaya bağlı şekilde San Pablo Körfezi’nden Oakland’a doğru çekiliyordu.

BALIK AVLARKEN KARŞISINA İKİ KATLI EV ÇIKTI

Zack Medinas, çarşamba günü ekibiyle birlikte körfezde balık avlıyordu. Sıradan başlayan sabah, ufukta alışılmadık bir görüntü fark etmesiyle değişti.

Medinas, dalgalı sularda ilerleyen küçük bir teknenin arkasında, ikinci katında verandası bulunan soluk sarı renkli iki katlı bir ev gördü. Ev bir mavnaya sabitlenmişti ve San Pablo Körfezi üzerinden Oakland yönüne doğru götürülüyordu.

EV DEĞİL, ADETA YÜZEN BİR YÜK GİBİ İLERLEDİ

Görüntünün şaşırtıcı olmasının nedeni yalnızca evin su üzerinde ilerlemesi değildi. İki katlı yapı kendi başına hareket etmiyor, bir tekne tarafından çekiliyordu. Medinas, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

SAHİL GÜVENLİK DE DEVREYE GİRDİ

ABD Sahil Güvenliği, sabah saatlerinde evin körfezden çekildiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekip gönderdi. Yapılan kontrolde teknenin gerekli güvenlik ekipmanlarına sahip olduğu belirlendi.

Yetkililer, evin motorunun bulunmadığını ve mavnaya güvenli şekilde sabitlendiğini belirledi. Taşımanın ticari bir faaliyet olmadığı, bir arkadaşına yardım amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

İKİ KATLI EV OAKLAND’A ULAŞTI

Surfer'ın haberine göre, sıradışı yolculuk Napa Nehri’nden başladı. Ev, Oakland’daki Jack London Square bölgesine kadar çekildi ve Oakland-Alameda Estuary’de güvenli şekilde bağlandı.

Benzer bir olayın 2024 yılında da yaşandığı, başka bir iki katlı evin körfez sularında Redwood City’den San Rafael’e çekildiği belirtildi.