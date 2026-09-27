340 milyon litre su bastılar: Dev yolcu gemisi ilk kez yara yara yüzdü

Finlandiya’nın Turku kentindeki Meyer Turku Tersanesi’nde 18 aydan fazla süredir yapımı devam eden dev yolcu gemisi Hero of the Seas, rıhtımın 340 milyon litreden fazla suyla doldurulmasının ardından ilk kez yara yara yüzdü.

4 Eylül 2026’da gerçekleştirilen işlemle geminin gövdesi, üzerinde durduğu destek bloklarından ayrılarak suyun üzerinde kalmaya başladı.

RIHTIMA 340 MİLYON LİTREDEN FAZLA SU DOLDURULDU

Icon sınıfı yolcu gemilerinin dördüncü üyesi olan Hero of the Seas’in ilk yüzdürme işlemi gece boyunca gerçekleştirildi. Geminin gövdesinin montajı, kuru havuz olarak kullanılan ve inşaat sırasında kuru tutulabilen büyük bir alanda yapıldı.

Gövde, parçaların birleştirilmesi sırasında zemindeki destek bloklarının üzerinde duruyordu. Rıhtıma su verilmeye başlanmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi ve geminin gövdesine kaldırma kuvveti uygulamaya başladı.

DEV GEMİ KENDİ AĞIRLIĞINI SUYLA DENGELEDİ

Su seviyesi yükseldikçe geminin ağırlığını dengeleyen kaldırma kuvveti arttı. Bir noktadan sonra gövdeyi taşıyan destek blokları üzerindeki yük ortadan kalktı ve Hero of the Seas yüzmeye başladı.

Çelikten yapılan bir geminin yüzebilmesinin nedeni de gövdenin içinin tamamen dolu olmaması. Geniş iç hacmi sayesinde gemi, ağırlığına karşılık gelecek miktarda suyu yer değiştiriyor. Suyun uyguladığı yukarı yönlü kaldırma kuvveti geminin ağırlığını dengelediğinde gemi yüzebiliyor.

İLK KEZ YARA YARA YÜZDÜ

İlk yüzdürmenin ardından Hero of the Seas, çalışmaların sürdürüleceği son işlem havuzuna götürüldü. Bundan sonraki aşamada geminin iç mekanları ve sistemleri üzerinde çalışmalar devam edecek.

Clickpetroleoegas'ın haberine göre, geminin ilk kez suya indirilmesi, yolcu taşımaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Bu işlem, 18 aydan fazla süren yapım sürecinde önemli bir aşamanın tamamlandığını gösteriyor.

AĞUSTOS 2027 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Royal Caribbean tarafından işletilecek geminin ticari olarak Ağustos 2027’de hizmete girmesi planlanıyor. İlk yüzdürme işlemiyle birlikte geminin yapımında yeni bir aşamaya geçilirken, önünde tamamlanması gereken iç mekan ve sistem çalışmaları bulunuyor.