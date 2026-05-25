Halk TV Türkiye Yunus Emre Enstitüsü'nden yolsuzluk davası sürerken tepki çeken lüks yemek daveti

Tartışmalı ihaleler ve hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan Yunus Emre Vakfı Arjantin'de üç günlük Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenledi. Kurumun hakkındaki iddialar ışığında düzenlenen bu etkinlik tartışmalara yol açtı.

Türk dili ve kültürünü tanıtma amacıyla kurulan kamu vakfı niteliğindeki Yunus Emre Enstitüsü, Arjantin'de bir etkinlik düzenledi. Başkent Buenos Aires'te üç gün süren Türk Mutfağı Haftası programında, Türkiye'den gelen şefler tarafından hazırlanan yemekler katılımcılara sunuldu.

VİŞNELİ SARMA VE REYHAN ŞERBETİ SUNULDU

Programda hünkar beğendi, vişneli yaprak sarması, baklava, peynir helvası ve reyhan şerbeti hazırlandı. Etkinliğe Arjantinli şefler, gazeteciler ve Arjantin Gastronomi Enstitüsü'nden öğrenciler katıldı.

630 MİLYONLUK YOLSUZLUK İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre kurum bu etkinliği düzenlerken, Yunus Emre Enstitüsü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iki iddianame bulunuyor. Suçlamalar arasında naylon faturalarla 630 milyon liranın üzerinde yolsuzluk yapılması yer alıyor. 23 şüphelinin yargılandığı davada sanıklar hakkında 7'şer yıl hapis cezası talep ediliyor.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ '61 ŞAİBELİ İHALE' VAR DEDİ

Eski Başkan Şeref Ateş ve oğlu Enes Ateş'in de aralarında bulunduğu 23 kişi, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ile suçlanıyor. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, geçen yıl enstitüyle ilgili 61 şaibeli ihale yapıldığını kanıtlarıyla ortaya koyduğunu söylemişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İhale Yolsuzluk
