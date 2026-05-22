Yozgat'ta zincirleme faciaya yol açan kaza: Yardım etmek isterken canından oldu

Edinilen bilgiye göre, Yozgat-Ankara kara yolunun Başıbüyüklü mevkisinde bir otomobil ile tır çarpıştı. Kazayı fark eden Yaşar Zengin isimli vatandaş, kazazedelere yardım etmek amacıyla aracını durdurarak aşağı indi.

KARŞI ŞERİDE GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Yardım eli uzatmak için karşı şeride geçmeye çalışan Yaşar Zengin’e, bu sırada seyir halinde olan Y.D. yönetimindeki 06 FE 8406 plakalı otomobil çarptı.

İhbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personeli tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yaşar Zengin, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak hastanede tedavi altına alınan Zengin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (AA)